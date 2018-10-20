ДТП з акторами "Дизель шоу": розкрито нові деталі трагедії

В результаті аварії з акторами "Дизель шоу" у лікарню потрапили відразу двоє актора. Про це повідомляє Styler з посиланням на свої джерела.

Так, до лікарні потрапив актор Єгор Крутоголов і Яна Глущенко. У чоловіка, за інформацією джерел, зламано ногу. Про стан самої жінки поки нічого не відомо.

Раніше стверджувалося, що стан здоров'я постраждалих акторів оцінювався як важкий. У той же час в саому "Дизель шоу" підкреслили, що їх життю зараз нічого не загрожує.

Відео: кадри з місця трагедії (facebook.com/dtpua)

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, в одному із сіл Київської області потрапили в смертельну ДТП актори програми "Дизель шоу".

"Згідно з попередньою інформацією, водій автобуса "Неоплан" не впорався з керуванням, в результаті чого відбулося зіткнення з вантажівкою. Одна жінка загинула. Її тіло доставили в морг. Інших направили в лікарню", - стверджують у поліції.

Загиблою виявилась акторка Марина Поплавська.

Як повідомлялося раніше, помер видатний українець, який створив цифрове телебачення. Марк Кривошеєв помер у 96 років.

Ми писали, що 16 жовтня помер легендарний футболіст і тренер київського "Динамо". Базилевич помер на 81-му році життя у вівторок.

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