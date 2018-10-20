Артисты "Дизель шоу" попали в смертельное ДТП (фото)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погибла актриса шоу

Сегодня, 20 октября, в одном из сел Киевской области попали в смертельное ДТП актеры программы "Дизель шоу". Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Смертельное ДТП под Киевом, около села Мила. Погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская. Еще четверо актеров получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП с актерами в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как позже уточнили в полиции, в автобусе находилось 14 пассажиров.

Фото: Марина Поплавская (instagram.com/dizelstudio)

"Согласно предварительной информации, водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Одна женщина погибла. Ее тело доставили в морг. Остальных направили в больницу", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: ДТП с актерами в Киеве (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, 17 октября стало известно о смерти широко известного актера Александра Машаткова, который скончался на 59 году жизни. Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.

Как сообщалось ранее, что умер выдающийся украинец, создавший цифровое телевидение. Марк Кривошеев умер в 96 лет.

Ми писали, что 16 октября умер легендарный футболист и тренер киевского "Динамо". Базилевич скончался на 81-м году жизни во вторник.

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