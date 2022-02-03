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Дует "Кролики" поскаржилися на жорстке цькування в Україні: зустрічали з "коктейлями Молотова"

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Четвер 03 лютого 2022 20:35
Дует "Кролики" поскаржилися на жорстке цькування в Україні: зустрічали з "коктейлями Молотова" Фото: Дует "Кролики" поскаржилися на погане ставлення до них в Україні (facebook.com/AlexandrActor)
Автор: Styler

Відомі українські гумористи Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко з дуету "Кролики" давно фігурують у базі "Миротворець". Але коміків це не зупиняє і вони час від часу миготять ще й на росТБ.

Так, на російському пропагандистському каналі гумористи поскаржилася на цькування в рідній Україні. Про це вони розповіли в програмі "Доля людини", спеціально присвяченою 35-річчю їх творчої діяльності.

За словами Моїсеєнка і Данильця, негативно ставлення до них сформувалося в січні 2015 року через нібито неправильно змонтований новорічний концерт. У програмі "Новорічний парад зірок" російські артисти виконували пісню про санкції проти України, а "Кролики" нібито зустріли їх виступ оваціями.

Дует &quot;Кролики&quot; поскаржилися на жорстке цькування в Україні: зустрічали з &quot;коктейлями Молотова&quot;

Дует "Кролики" з 2020 року не виступають в Україні (facebook.com/kontramarka.de)

"Нас там підмонтували, як ми сидимо та аплодуємо. І ось почалося цькування по Україні. Мовляв, ми знімаємося в програмі країни-агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти в Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з "коктейлями Молотова" і не пускали їх", – поскаржилися гумористи.

Останній концерт дуету в Україні відбувся в листопаді 2015 року, після цього на батьківщині артисти не виступали.

"Була ціла акція проведена в місті. Петиція губернатору, петиція меру про те, що якщо Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко виступлять у Чернігові, то буквально завтра поїдуть російські танки та чоботи російських солдатів чомусь будуть у зв'язку з нашим концертом", - розповіли коміки.

До слова, Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко загриміли в "Миротворець" у 2019 році після участі в телемості з Росією "треба поговорити".

До слова, в 2020 році всі концерти кроликів в Україні були скасовані.

До речі, в Одесі скасували концерт російського репера Басти, запланований на 14 лютого.

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