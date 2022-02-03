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Дуэт "Кролики" посетовали на жесткую травлю в Украине: встречали с "коктейлями Молотова"

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 20:35
Дуэт "Кролики" посетовали на жесткую травлю в Украине: встречали с "коктейлями Молотова" Фото: Дуэт "Кролики" пожаловались на плохое отношение к ним в Украине (facebook.com/AlexandrActor)
Автор: Styler

Известные украинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко из дуэта "Кролики" давно фигурируют в базе "Миротворец". Но комиков это не останавливает и они время от времени мелькают еще и на росТВ.

Так, на российском пропагандистском канале юмористы пожаловалась на травлю в родной Украине. Об этом они рассказали в программе "Судьба человека", специально приуроченной к 35-летию их творческой деятельности.

По словам Моисеенко и Данильца, негативно отношение к ним сформировалось в январе 2015 года из-за якобы неправильно смонтированного новогоднего концерта. В программе "Новогодний парад звезд"российские артисты исполняли песню о санкциях против Украины, а "Кролики" якобы встретили их выступление овациями.

Дуэт &quot;Кролики&quot; посетовали на жесткую травлю в Украине: встречали с &quot;коктейлями Молотова&quot;

Дуэт "Кролики" с 2020 года не выступают в Украине (facebook.com/kontramarka.de)

"Нас там подмонтировали, как мы сидим и аплодируем. И вот началась травля по Украине. Мол, мы снимаемся в программе страны-агрессора. В связи с этим нам сорвали два сольных концерта в Трускавце. Билеты были проданы. Люди приходили, а другие стояли с "коктейлями Молотова" и не пускали их", – посетовали юмористы.

Последний концерт дуэта в Украине состоялся в ноябре 2015 года, после этого на родине артисты не выступали.

"Была целая акция проведена в городе. Петиция губернатору, петиция мэру о том, что если Владимир Данилец и Владимир Моисеенко выступят в Чернигове, то буквально завтра поедут российские танки и сапоги российских солдат почему-то будут в связи с нашим концертом", - рассказали комики.

К слову, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко загремели в "Миротворец" в 2019 году после участия в телемосте с Россией "Надо поговорить".

К слову, в 2020 году все концерты Кроликов в Украине были отменены.

Кстати, в Одессе отменили концерт российского рэпера Басты, запланированный на 14 февраля.

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