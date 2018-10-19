ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Двері вже зламані": Марія Максакова повідомила про напад на її квартиру

STYLERПерсона    19.10.2018 - 10:00
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Оперна співачка переживає за життя свого сина

Оперна співачка і політик Марія Максакова повідомила про напад на її квартиру в Києві. Артистка стверджує, що змушена була терміново повернутися додому, оскільки 15 чоловік увірвалися в її апартаменти, де знаходився маленький син зірки. Про це співачка повідомила виданню Starhit.ru.

Співачка стверджує, що на її квартиру в Києві група невідомих скоїла напад. 15 людей увірвалися в будинок і зажадали, щоб няня швидко зібрала речі і поїхала разом з дитиною Максаковою. Оперна діва шокована, бо побоюється, що зловмисники зашкодять її полуторирічному синові Івану.

&quot;Двері вже зламані&quot;: Марія Максакова повідомила про напад на її квартиру

"Мені подзвонила няня і повідомила, що в квартиру, де я живу, ламають двері. Прямо зараз двері вже зламані, 15 осіб стоять у коридорі і вимагають збирати речі. Поліцію викликали. Мене не було в цей час у Києві. Я дуже нервую, вже вилітаю", - розповіла співачка журналісту.

Також артистка просить правоохоронні органи почути її та якомога швидше відреагувати на ситуацію.

Нагадаємо, що раніше солістка російського гурту розкрила подробиці свого побиття.

Також у Києві по-звірячому напали на підлітка-інваліда через пільговий проїзд.

А ще відому російську актрису побили у дворі свого будинку.

Відео: гладіаторські бої у Верховній Раді

Новини України нападМарія Максакова Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся