"Двері вже зламані": Марія Максакова повідомила про напад на її квартиру

Фото: Колаж РБК-Україна

Оперна співачка переживає за життя свого сина

Оперна співачка і політик Марія Максакова повідомила про напад на її квартиру в Києві. Артистка стверджує, що змушена була терміново повернутися додому, оскільки 15 чоловік увірвалися в її апартаменти, де знаходився маленький син зірки. Про це співачка повідомила виданню Starhit.ru.

Співачка стверджує, що на її квартиру в Києві група невідомих скоїла напад. 15 людей увірвалися в будинок і зажадали, щоб няня швидко зібрала речі і поїхала разом з дитиною Максаковою. Оперна діва шокована, бо побоюється, що зловмисники зашкодять її полуторирічному синові Івану.

"Мені подзвонила няня і повідомила, що в квартиру, де я живу, ламають двері. Прямо зараз двері вже зламані, 15 осіб стоять у коридорі і вимагають збирати речі. Поліцію викликали. Мене не було в цей час у Києві. Я дуже нервую, вже вилітаю", - розповіла співачка журналісту.

Також артистка просить правоохоронні органи почути її та якомога швидше відреагувати на ситуацію.

Нагадаємо, що раніше солістка російського гурту розкрила подробиці свого побиття.

Також у Києві по-звірячому напали на підлітка-інваліда через пільговий проїзд.

А ще відому російську актрису побили у дворі свого будинку.

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