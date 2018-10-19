"Дверь уже взломана": Мария Максакова сообщила о нападении на ее квартиру

Фото: Коллаж РБК-Украина

Оперная певица переживает за жизнь своего сына

Оперная певица и политик Мария Максакова сообщила о нападении на ее квартиру в Киеве. Артистка утверждает, что была вынуждена срочно вернуться домой, поскольку 15 человек ворвались в ее апартаменты, где находился маленький сын звезды. Об этом знаменитость сообщила изданию Starhit.ru.

Певица утверждает, что на ее квартиру в Киеве группа неизвестных совершила нападение. 15 человек ворвались в дом и потребовали, чтобы няня быстро собрала вещи и уехала вместе с ребенком Максаковой. Оперная дива шокирована, так как опасается, что злоумышленники навредят ее полуторагодовалому сыну Ивану.

"Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю", - рассказала певица журналисту.

Также артистка просит правоохранительные органы услышать ее и незамедлительно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Напомним, что ранее солистка российской группы раскрыла подробности своего избиения.

Также в Киеве зверски напали на подростка-инвалида из-за льготного проезда.

А еще известную российскую актрису избили во дворе своего дома.

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