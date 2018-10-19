ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Дверь уже взломана": Мария Максакова сообщила о нападении на ее квартиру

STYLERПерсона    19.10.2018 - 10:00
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Оперная певица переживает за жизнь своего сына

Оперная певица и политик Мария Максакова сообщила о нападении на ее квартиру в Киеве. Артистка утверждает, что была вынуждена срочно вернуться домой, поскольку 15 человек ворвались в ее апартаменты, где находился маленький сын звезды. Об этом знаменитость сообщила изданию Starhit.ru.

Певица утверждает, что на ее квартиру в Киеве группа неизвестных совершила нападение. 15 человек ворвались в дом и потребовали, чтобы няня быстро собрала вещи и уехала вместе с ребенком Максаковой. Оперная дива шокирована, так как опасается, что злоумышленники навредят ее полуторагодовалому сыну Ивану.

&quot;Дверь уже взломана&quot;: Мария Максакова сообщила о нападении на ее квартиру

"Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю", - рассказала певица журналисту.

Также артистка просит правоохранительные органы услышать ее и незамедлительно отреагировать на сложившуюся ситуацию. 

Напомним, что ранее солистка российской группы раскрыла подробности своего избиения.

Также в Киеве зверски напали на подростка-инвалида из-за льготного проезда.

А еще известную российскую актрису избили во дворе своего дома.

Видео: гладиаторские бои в Верховной Раде

Новости Украины нападениеМария Максакова Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь