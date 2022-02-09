Єгорова продовжує ганьбитися, називаючи українців "частиною слов'янського братства", а дітей - манкуртами (відео)

Єгорова знову стала хвалити президента країни-агресора і заявила, що він "намагається забезпечити безпеку народу".

"Я розумію, що робить Путін. Він намагається зберегти баланс і забезпечити безпеку нашому народу, в тому числі. Не нашій еліті та не нашій владі, а саме українському народу, що є частиною великого слов'янського братства", - вважає ведуча.

Сніжана Єгорова поділилася своєю думкою про молоде покоління українців (instagram.com.snezha_egorova)

Також вона пройшлася по депутатському корпусу і заявила, що в українських школах навмисно перебріхують історію.

"Верховна Рада 9 скликання - це той дурдом, який ми допустили. Коли ці чорти, активісти, божевільні, які випили з отруйних грудей Ірини Фаріон (український політичний і громадський діяч – ред.) якісь збочені уявлення про нашу історію, цілі та завдання", - висловилася Єгорова.

Телеведуча дала свою характеристику молодому поколінню українських патріотів і активістів.

"Вони кричать якісь гасла, які їм принесли та привели абсолютно чужі люди, які не зацікавлені в розвитку землі, країни та цих дітей. Вони тупо повторюють кричалки, їм платять три копійки. Ми бачимо, що наші діти виявилися абсолютно дурними, неосвіченими та позбавленими дару передбачення", – різко заявила актриса.

Сніжана Єгорова висловилася про українську освіту (instagram.com.snezha_egorova)

Єгорова розповіла, що одна з її підписниць написала про випадки перебріхування історії в українських підручниках.

Так, її син готується до ЗНО, і в книзі з історії вичитав, що "Радянський Союз напав на Польщу, потім на Чехословаччину, і взагалі на всіх напав - грубо кажучи, що Радянський Союз був агресором, який розв'язав Другу світову".

Жінка нібито обурилася через написане і спробувала поговорити зі школярем, але рознервувалася.

"З цим нічого не зробиш. Нам з цим доведеться жити. Ми пропустили покоління дітей, які навчалися в оновленій версії нової української школи, для яких підручники писали наші західні партнери, які у нас під боком з наших дітей сформували манкуртів, яничар, зрадників і наших ворогів!" - обурилася Єгорова.

Ведуча вважає, що підступи "західних партнерів" націлені на те, щоб українських "людей і землю відірвати від великого організму, яким є ми, слов'янські народи".