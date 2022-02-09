Егорова продолжает позориться, называя украинцев "частью славянского братства", а детей - манкуртами (видео)

Егорова вновь стала хвалить президента страны-агрессора и заявила, что он "пытается обеспечить безопасность народу".

"Я понимаю, что делает Путин. Он пытается сохранить баланс и обеспечить безопасность нашему народу, в том числе. Не нашей элите и не нашей власти, а именно украинскому народу, являющемуся частью большого славянского братства", - считает ведущая.

Снежана Егорова поделилась своим мнением о подрастающем поколении украинцев (instagram.com.snezha_egorova)

Также она прошлась по депутатскому корпусу и заявила, что в украинских школах намеренно перевирают историю.

"Верховная Рада 9 созыва - это тот дурдом, который мы допустили. Когда эти черты, активисты, сумасшедшие, которые испили из ядовитой груди Ирины Фарион (украинский политический и общественный деятель - ред.) какие-то извращенные представления о нашей истории, целях и задачах", - высказалась Егорова.

Телеведущая дала свою характеристику молодому поколению украинских патриотов и активистов.

"Они кричат какие-то лозунги, которые им принесли и привели совершенно чужие люди, которые не заинтересованы в развитии земли, страны и этих детей. Они тупо повторяют кричалки, им платят три копейки. Мы видим, что наш дети оказались совершенно глупыми, необразованными и лишенными дара предвидения", – резко заявила актриса.

Снежана Егорова высказалась об украинском образовании (instagram.com.snezha_egorova)

Егорова рассказала, что одна из ее подписчиц написала о случаях перевирания истории в украинских учебниках.

Так, ее сын готовится к ЗНО, и в книге по истории вычитал, что "Советский Союз напал на Польшу, потом на Чехословакию, и вообще на всех напал - грубо говоря, что Советский Союз был агрессором, который развязал Вторую мировую".

Женщина якобы возмутилась из-за написанного и попыталась поговорить со школьником, но разнервничалась.

"С этим ничего не сделаешь. Нам с этим придется жить. Мы пропустили поколение детей, которые учились в обновленной версии новой украинской школы, для которых учебники писали наши западные партнеры, которые у нас под боком из наших детей сформировали манкуртов, янычар, предателей и наших врагов!" - возмутилась Егорова.

Ведущая считает, что происки "западных партнеров" нацелены на то, чтобы украинских "людей и землю оторвать от большого организма, которым являемся мы, славянские народы".