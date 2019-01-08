"Ехай, Настя, ехай": Волочкова назавжди переїжджає з Росії (відео)

Колаж РБК-Україна

Балерина вирішила переїхати на Мальдіви на ПМЖ

Зірка шпагатів, балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно вирушила відпочивати на Мальдіви, прийняла рішення залишитися там на постійне місце проживання. Про це вона оголосила в Instagram 7 січня.

Волочкова сказала, що буде здійснювати "творчі перельоти" на батьківщину, так що співвітчизникам, напевно, не доведеться довго сумувати за шпагатам зірки.

Настя також повідомила, що вже почала пошуки школи для дочки Аріни.

Відео: instagram.com/volochkova_art/

"Мої дорогі. Хочу повідомити, що я вирішила залишитися жити на Мальдівах. І звідси тепер буду здійснювати перельоти по творчій необхідності. Я знайшла вже давно улюблене місце на Землі і не можу йому зраджувати", - підписала Волочкова відео.

Фото: instagram.com/volochkova_art/

Хейтеры відразу ж накинулися на балерину з порадами не повертатися ніколи. Про це вони написали у своїх коментарях.

"Перша хороша новина в 2019 році", - написав mishakryloff.

"Все-таки Різдво дарує нам дива. Ехай, Настя, ехай, Настя, навсєгда", - пожартував santorin_konstantin.

"Комуналку, блін, оплати і залишайся, де хочеш", - пожартувала solovei1753.

"Думаю, Настя, Росія нічого не втратить", - написала gals1962.

"Немає грошей на зворотну дорогу", - пожартувала keticutecat.

"А як же крижана купіль?!", - запитала lapateeva_nata.

Скріншот коментарів: instagram.com/volochkova_art/

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