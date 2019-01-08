ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Ехай, Настя, ехай": Волочкова назавжди переїжджає з Росії (відео)

STYLERПерсона    08.01.2019 - 09:28
"Ехай, Настя, ехай": Волочкова назавжди переїжджає з Росії (відео)
Колаж РБК-Україна

Балерина вирішила переїхати на Мальдіви на ПМЖ

Зірка шпагатів, балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно вирушила відпочивати на Мальдіви, прийняла рішення залишитися там на постійне місце проживання. Про це вона оголосила в Instagram 7 січня.

Волочкова сказала, що буде здійснювати "творчі перельоти" на батьківщину, так що співвітчизникам, напевно, не доведеться довго сумувати за шпагатам зірки.

Настя також повідомила, що вже почала пошуки школи для дочки Аріни.

Відео: instagram.com/volochkova_art/

"Мої дорогі. Хочу повідомити, що я вирішила залишитися жити на Мальдівах. І звідси тепер буду здійснювати перельоти по творчій необхідності. Я знайшла вже давно улюблене місце на Землі і не можу йому зраджувати", - підписала Волочкова відео.

&quot;Ехай, Настя, ехай&quot;: Волочкова назавжди переїжджає з Росії (відео)

Фото: instagram.com/volochkova_art/

Хейтеры відразу ж накинулися на балерину з порадами не повертатися ніколи. Про це вони написали у своїх коментарях.

"Перша хороша новина в 2019 році", - написав mishakryloff.

"Все-таки Різдво дарує нам дива. Ехай, Настя, ехай, Настя, навсєгда", - пожартував santorin_konstantin.

"Комуналку, блін, оплати і залишайся, де хочеш", - пожартувала solovei1753.

"Думаю, Настя, Росія нічого не втратить", - написала gals1962.

"Немає грошей на зворотну дорогу", - пожартувала keticutecat.

"А як же крижана купіль?!", - запитала lapateeva_nata.

&quot;Ехай, Настя, ехай&quot;: Волочкова назавжди переїжджає з Росії (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/volochkova_art/

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов вразив мережу пляжним фото.

Раніше ми повідомляли про те, що схудла Ольга Полякова налякала кадрами з Майамі.

"Гори і гарна компанія": Притула показав, як відпочив з родиною в Карпатах "Просто чарівні": Лобода показала підрослу дочку на відпочинку (фото)
Новини України отдыхМальдивыроссийские звездыВолочкова
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся