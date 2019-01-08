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"Ехай, Настя, ехай": Волочкова навсегда переезжает из России (видео)

STYLERПерсона    08.01.2019 - 09:28
"Ехай, Настя, ехай": Волочкова навсегда переезжает из России (видео)
Коллаж РБК-Украина

Балерина решила переехать на Мальдивы на ПМЖ

Звезда шпагатов, балерина Анастасия Волочкова, которая недавно отправилась отдыхать на Мальдивы, приняла решение остаться там на постоянное место жительства. Об этом она объявила в Instagram  7 января.

Волочкова сказала, что будет осуществлять "творческие перелеты" на родину, так что соотечественникам, наверняка, не прийдется долго скучать по шпагатам звезды.

Настя также сообщила, что уже начала поиски школы для дочери Арины.

Видео: instagram.com/volochkova_art/

"Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять", - подписала Волочкова видео.

&quot;Ехай, Настя, ехай&quot;: Волочкова навсегда переезжает из России (видео)

Фото: instagram.com/volochkova_art/

Хейтеры сразу же набросились на балерину с советами не возвращаться никогда. Об этом они написали в своих комментариях.

"Первая хорошая новость в 2019 году", - написал mishakryloff.

"Всё-таки Рождество дарит нам чудеса. Ехай, Настя, ехай, Настя, навсегда", - подшутил santorin_konstantin.

"Коммуналку, блин, оплати и оставайся, где хочешь", - подшутила solovei1753.

"Думаю, Настя, ничего Россия не потеряет", -  написала gals1962.

"Нет денег на обратную дорогу", - пошутила keticutecat.

"А как же ледяная купель?!", - спросила lapateeva_nata.

&quot;Ехай, Настя, ехай&quot;: Волочкова навсегда переезжает из России (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/volochkova_art/

Напомним, недавно Юрий Горбунов взорвал сеть пляжным фото.

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