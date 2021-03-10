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Екс-директор "Спецтехноекспорт" вирішив судиться зі ЗМІ, які писали про корупцію на підприємстві

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 09:30
Екс-директор "Спецтехноекспорт" вирішив судиться зі ЗМІ, які писали про корупцію на підприємстві Фото: Павло Барбул (з відкритих джерел)
Автор: Styler

Слідчі Національної поліції Києва розслідують справу за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 ККУ (незаконне збирання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу). Потерпілим в даному кримінальному провадженні є екс-директор "Спецтехноекспорт" Павло Барбул.

Про це йдеться в позовній заяві адвокатського об'єднання "Правовий Альянс (Київ)", яке представляє його інтереси.

Екс-директор "Спецтехноекспорт" Барбул, за даними ЗМІ, може бути причетний до розтрати коштів ДП в розмірі 55,5 млн грн. Справа перебуває у Вищому антикорупційному суді.

Представники Барбула подали в суд позови на 50 тис. грн на ряд ЗМІ. Також позови подані на інтернет-провайдерів, де розміщені деякі з цих сайтів.

Паралельно екс-чиновник подав до суду позови, в яких наполягає на необхідності "відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням".

У позові, зокрема, йдеться про те, що зміст цих матеріалів "ставить під сумнів дотримання Барбулем П.А. законодавства України та його моральних якостей, спотворює його ділову репутацію, формує негативну громадську думку про Барбула П.А., руйнує його позитивний імідж і репутацію, тому є такими, що порушують право Барбула П.А. на повагу до його честі, гідності та ділової репутації, що є порушенням недоторканності приватного життя".

Таким чином, Барбул вимагає заборонити публікувати інформацію про колишнього чиновника, в тому числі - про його майно, доходи, зв'язки тощо.

Варто зазначити, що у публікаціях ЗМІ, які екс-чиновник вимагає видалити, зокрема згадуються його нібито бізнес-партнери по біотехнологічному проекту ADAM - колишній керівник Державного космічного агентства Володимир Усов і екс-заступник гендиректора "Укроборонпрому" із зовнішньоекономічної діяльності Денис Гурак.

Нагадаємо, раніше українських провайдерів зобов'язали обмежити доступ до більш ніж 400 сайтів. Під обмеження потрапили українські ресурси і російські, такі як РБК і LiveJournal. Однак, після резонансу суд скасував це рішення.

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