Экс-директор "Спецтехноэкспорт" решил судиться со СМИ, которые писали о коррупции на предприятии

Следователи Национальной полиции Киева расследуют дело по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 182 УКУ (незаконное собирание, использование или распространение конфиденциальной информации о лице). Потерпевшим в данном уголовном производстве является экс-директор "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул.

Об этом говорится в заявлении адвокатского объединения "Правовой Альянс (Киев)", которое представляет его интересы.

Экс-директор "Спецтехноэкспорт" Барбул, по данным СМИ, может быть причастен к растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн. Дело находится в Высшем антикоррупционном суде.

Представители Барбула подали в суд иски на 50 тыс. грн на ряд СМИ. Также иски поданы на интернет-провайдеров, где размещены некоторые из этих сайтов.

Параллельно экс-чиновник подал в суд иски, в которых настаивает на необходимости "возмещение вреда, причиненного уголовным правонарушением".

В иске, в частности, говорится о том, что содержание этих материалов "ставит под сомнение соблюдение Барбулем П.А. законодательства Украины и его моральных качеств, искажает его деловую репутацию, формирует негативное общественное мнение о Барбуле П.А., разрушает его позитивный имидж и репутацию, поэтому есть такими, что нарушают право Барбула П.А. уважение к его чести, достоинства и деловой репутации, что является нарушением неприкосновенности частной жизни".

Таким образом, Барбул требует запретить публиковать информацию о бывшем чиновнике, в том числе - о его имуществе, доходах, связах др.

Стоит отметить, что в публикациях СМИ, которые экс-чиновник требует удалить, в частности упоминаются о его, якобы бизнес-партнерах по биотехнологическому проекту ADAM - бывший руководитель Государственного космического агентства Владимир Усов и экс-заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по внешнеэкономической деятельности Денис Гурак.