Екс-зірка "Маски-шоу" Бледанс розкрила правду про вагітність

Фото: колаж РБК-Україна

У актриси і телеведучої вже є два сини

Відома українська актриса і телеведуча, екс-зірка "Маски-шоу" Евеліна Бледанс, яка влітку успішно пройшла процедуру екстракорпорального запліднення, дала зрозуміти, що втратила дитину. Про це актриса написала у своєму Instagram.

Зазначимо, що у Бледанс є два сина. Старший син – Микола, йому 24 роки, і він уже більше п'яти років живе в Ізраїлі. Молодший син - 6-річний Семен, страждає синдромом Дауна.

Фото: instagram.com/bledans

"Ви любите, коли вам роблять боляче?! Я ні, хоча і можу дуже довго терпіти. Не завжди все виходить, як мріяв... Не треба питати про вагітність. Будь ласка! Можна я не буду коментувати чому?! Хочу жити далі і радіти з того, що маю. Всім добра!", - розповіла актриса.

Скрін: instagram.com/bledans

В коментарях до посту підписники і шанувальники актриси висловлюють слова підтримки, а також рекомендують 49-річній Евеліні усиновити дитину:

"Все буде добре.. просто переверніть сторінку";

"Ви велика розумниця! Здоров'я Вам!";

"Твій шлях ніколи не був легким! Я розумію, як хотілося, як мріялося, але такий варіант, він не найжахливіший. Я не намагаюся применшити біду, хочу подати сигнал, що крім рідних і близьких, хто співчуває і співпереживає, повно незнайомих людей, які теж тебе люблять, переживають, і бажають лише доброго. І знову сил побажаю, скільки не бажай, а зайвим не буде!";

Скрін: instagram.com/bledans

"Світ жорстокий, а люди як сороки - всім потрібно все про всіх знати. Це ваше життя і вашу справу і рішення кому потрібно знати подробиці вашого особистого життя і ваших дітей, а кому ні. І інші повинні це поважати і вміти приймати чужі рішення. Будьте щасливі, ви розумниця і крассавица і гідні кращого, як і всі ми дівчинки";

"Усиновіть малюка! Мозок розслабиться, а там може і самі завагітнієте, якщо є шанси! Стільки таких випадків, коли пара вже зневірилася, усиновлюють дитину, а потім - бац - і на тобі!"...

Скрін: instagram.com/bledans

Раніше повідомлялося, що Евеліна Бледанс вчергове відвідала окупований Крим - під час відпустки в Ялті вона відпочивала на яхті з новим бойфрендом.

Також ми писали про те, що Бледанс розповіла, що коли була юною дівчиною, то "розводила" хлопців на вечері в ресторанах Ялти, а потім раптово зникала.

Нагадаємо, в 2015 році колишня зірка одеського "Маски шоу" Евеліна Бледанс потрапила в список персон, яким забороняється в'їзд на територію нашої держави.

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Відео: РБК-Україна