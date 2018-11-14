Экс-звезда "Маски-шоу" Бледанс раскрыла правду о беременности

Фото: коллаж РБК-Украина

У актрисы и телеведущей уже есть два сына

Известная украинская актриса и телеведущая, экс-звезда "Маски-шоу" Эвелина Бледанс, которая летом успешно прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения, дала понять, что потеряла ребенка. Об этом актриса написала в своем Instagram.

Отметим, что у Бледанс есть два сына. Старший сын – Николай, ему 24 года, и он уже более пяти лет живет в Израиле. Младший сын - 6-летний Семен, страдает синдромом Дауна.

Фото: instagram.com/bledans

"Вы любите, когда вам делают больно?! Я нет, хотя и могу очень долго терпеть. Не всегда всё получается, как мечтал... Не надо спрашивать про беременность. Пожалуйста! Можно я не буду комментировать почему?! Хочу жить дальше и радоваться тому, что имею. Всем добра!", - рассказала актриса.

Скрин: instagram.com/bledans

В комментариях к посту подписчики и поклонники актрисы высказывают слова поддержки, а также рекомендуют 49-летней Эвелине усыновить ребенка:

"Все будет хорошо.. просто переверните страницу";

"Вы большая умница! Здоровья Вам!";

"Твой путь никогда и не был легким! Я понимаю, как хотелось, как мечталось, но такой вариант, он не самый ужасный. Я не пытаюсь преуменьшить беду, хочу сигнал подать, что помимо родных и близких, кто сочувствует и сопереживает, полно совсем незнакомых людей, которые тоже тебя любят, переживают, и желают только хорошего. И снова сил пожелаю, сколько ни желай, а лишним не будет!";

Скрин: instagram.com/bledans

"Мир жесток, а люди как сороки - всем нужно все обо всем знать. Это ваша жизнь и ваше дело и решение кому нужно знать подробности вашей личной жизни и ваших детей, а кому нет. И другие должны это уважать и уметь принимать чужие решения. Будьте счастливы, вы умница и крассавица и достойны лучшего, как и все мы девочки";

"Усыновите малыша! Мозг расслабится, а там может и сами забеременеете, если есть шансы! Столько случаев таких, когда пара уже отчаялась, усыновляют дитя, а потом - опа - и на тебе!"...

Скрин: instagram.com/bledans

Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс в очередной раз посетила оккупированный Крым - во время отпуска в Ялте она отдыхала на яхте с новым бойфрендом.

Также мы писали о том, что Бледанс рассказала, что когда была юной девушкой, то "разводила" парней на ужины в ресторанах Ялты, а потом внезапно исчезала.

Напомним, в 2015 году бывшая звезда одесского "Маски шоу" Эвелина Бледанс попала в список персон, которым запрещается въезд на территорию нашего государства.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина