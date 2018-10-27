"Ледве стримуємо сльози": двом російським співачкам заборонили в'їзд в Україну (відео)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Самі артистки зізнаються, що дуже засмутилися через заборону на в'їзд в Україну

У суботу, 27 жовтня в Україну не пустили солісток групи "Две Маши", так як вони порушили правила відвідування окупованого Криму. Про це розповідається у прес-службі Держприкордонслужби України.

Повідомляється, що дівчатам був заборонений в'їзд в Україну після додаткового контролю потягу "Москва-Кривий Ріг". Наступного разу відвідати нашу країну вони зможуть через 3 роки.

"Так, сьогодні вранці, під час прикордонного контролю поїзду "Москва-Кривий Ріг", в одному з вагонів прикордонниками виявлено громадянок РФ - солісток групи "Дві Маші". Росіянки планували відвідати з концертом один з розважальних закладів у Харкові сьогодні ввечері. Але під час проведення додаткового контролю з'ясувалося, що артистки неодноразово відвідували тимчасово окуповану територію Республіки Крим з метою виступів і зйомок кліпів, перетинаючи державний кордон України через закритий пункт пропуску. Солістки групи "Две Маши" повернуться в Росію найближчим часом", — йдеться в заяві прес-служби.

Співачки також прокоментували ситуацію, що склалася, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Шановні гості Клубу "Місто"! З незалежних від нас з вами причин наш концерт в Харкові скасовано. Ми, вчасно прибувши в Україну, виявилися заручниками політичної ситуації... Сказати, що ми приголомшені і перебуваємо в повному спустошенні — це сказати нічого !!!!!!" — зізналися артистки.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/2mashi_official

До публікації було прикріплене відео, на якому артистки розповідають про заборону відвідування України. Вони сказали, що "ледве стримують сльози" з-за скасування концертів в Україні.

Відео: (instagram.com/2mashi_official)

Нагадаємо, що раніше росіянин віз в Україну труп жінки.

До цього російська авіакомпанія пояснила появу на сайті квитків на прямі рейси до Криму з ЄС.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна зміцнить морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя.

Відео: РБК-Україна