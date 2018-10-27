"Еле сдерживаем слезы": двум российским певицам запретили въезд в Украину (видео)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сами артистки признаются, что очень расстроились из-за запрета на въезд в Украину

В субботу, 27 октября в Украину не пустили солисток группы "Две Маши", так как они нарушили правила посещения оккупированного Крыма. Об этом рассказывается пресс-службе в Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что девушкам был запрещен въезд в Украину после дополнительного контроля поезда "Москва-Кривой Рог". В следующий раз посетить нашу страну они смогут через 3 года.

"Так, сегодня утром, во время пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог", в одном из вагонов пограничниками выявлено гражданок РФ - солисток группы "Две Маши". Россиянки планировали посетить с концертом один из развлекательных заведений в Харькове сегодня вечером. Но во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска. Солистки группы "Две Маши" вернутся в Россию в ближайшее время", — говорится в заявлении пресс-службы.

Певицы также прокомментировали сложившуюся ситуацию на своей странице в социальной сети Instagram.

"Уважаемые гости Клуба "Мiсто"! По независящим от нас с вами причинам наш концерт в Харькове отменен. Мы, своевременно прибыв в Украину, оказались заложниками сложившейся политической ситуации... Сказать, что мы ошарашены и пребываем в полнейшем опустошении — это сказать ничего !!!!!!" — признались артистки.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/2mashi_official

К публикации было прикреплено видео, на котором артистки рассказывают о запрете посещения Украины. Они сказали, что "еле сдерживают слезы" из-за отмены концертов в Украине.

Видео: (instagram.com/2mashi_official)

Напомним, что ранее россиянин вез в Украину труп женщины.

До этого российская авиакомпания объяснила появление на сайте билетов на прямые рейсы в Крым из ЕС.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина укрепит морскую границу от Измаила до Мариуполя.

Видео: РБК-Украина