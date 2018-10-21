"Ще щасливі й веселі": "Дизель шоу" показали зворушливі кадри перед аварією (відео)

Фото: Марина Поплавська (instagram.com/marina_dizelshow)

На опублікованих кадрах усі "ще щасливі й веселі"

У мережі з'явилися кадри з автобуса, в якому актори "Дизель шоу" потрапили в аварію, а також зворушливу запис, присвячений загиблій Марині Поплавській. Відповідні пости були зроблені в Instagram.

"Усі ще веселі й щасливі. Дизель шоу. Показують автобус, в якому загинула Марина Поплавська. Якщо б вона не їхала попереду з водієм, то, можливо, і вижила", - йдеться в повідомленні.

Відео: кадри з автобуса, в якому потрапили у ДТП актори "Дизель шоу" (instagram.com/my03space)

Більш того, в день загибелі акторки на сторінці "Дизель студіо" з'явився зворушливий відеозапис, присвячений Марині Поплавській.

"Вчора в будинок кожного, хто хоча б раз посміхався, дивлячись на неї на екрані або сцені – прийшла велика біда", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Відео: зворушливе відео в пам'ять Марини Поплавської (instagram.com/dizelstudio)

Нагадаємо, в результаті ДТП, яка сталася близько 5:55 на трасі Київ — Чоп, загинула Марина Поплавська. Яна Глущенко і Єгор Крутоголов потрапили в лікарню. Після ДТП обидва постраждалі учасники шоу вшанували пам'ять загиблої в своїх акаунтах в соціальних мережах.

До цього ми писали, що стало відомо про дату й місце прощання з актрисою.

Також раніше ми повідомляли несподівану причину смертельної аварії.

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