ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Ще щасливі й веселі": "Дизель шоу" показали зворушливі кадри перед аварією (відео)

STYLERПерсона    21.10.2018 - 17:01
Фото: Марина Поплавська (instagram.com/marina_dizelshow)
Фото: Марина Поплавська (instagram.com/marina_dizelshow)

На опублікованих кадрах усі "ще щасливі й веселі"

У мережі з'явилися кадри з автобуса, в якому актори "Дизель шоу" потрапили в аварію, а також зворушливу запис, присвячений загиблій Марині Поплавській. Відповідні пости були зроблені в Instagram.

"Усі ще веселі й щасливі. Дизель шоу. Показують автобус, в якому загинула Марина Поплавська. Якщо б вона не їхала попереду з водієм, то, можливо, і вижила", - йдеться в повідомленні.

Відео: кадри з автобуса, в якому потрапили у ДТП актори "Дизель шоу" (instagram.com/my03space)

Більш того, в день загибелі акторки на сторінці "Дизель студіо" з'явився зворушливий відеозапис, присвячений Марині Поплавській.

"Вчора в будинок кожного, хто хоча б раз посміхався, дивлячись на неї на екрані або сцені – прийшла велика біда", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Відео: зворушливе відео в пам'ять Марини Поплавської (instagram.com/dizelstudio)

Нагадаємо, в результаті ДТП, яка сталася близько 5:55 на трасі Київ — Чоп, загинула Марина Поплавська. Яна Глущенко і Єгор Крутоголов потрапили в лікарню. Після ДТП обидва постраждалі учасники шоу вшанували пам'ять загиблої в своїх акаунтах в соціальних мережах.

До цього ми писали, що стало відомо про дату й місце прощання з актрисою.

Також раніше ми повідомляли несподівану причину смертельної аварії.

Топ-10 резонансних ДТП за вересень 2018 (video.rbc.ua)

Новини України ДТПМарина ПоплавскаяДизель шоу Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся