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"Еще счастливые и веселые": в "Дизель шоу" показали трогательные кадры перед аварией (видео)

STYLERПерсона    21.10.2018 - 17:01
Фото: Марина Поплавская (instagram.com/marina_dizelshow)
Фото: Марина Поплавская (instagram.com/marina_dizelshow)

На опубликованных кадрах все "еще счастливые и веселые"

В сети появились кадры из автобуса, в котором актеры "Дизель шоу" попали в аварию, а также трогательную запись, посвященную погибшей Марине Поплавской. Соответствующие посты были сделаны в Instagram.

"Все еще веселые и счастливые. Дизель шоу. Показывают автобус, в котором погибла Марина Поплавская. Если бы она не ехала впереди с водителем, то, может быть, и выжила", - говорится в сообщении.

Видео: кадры из автобуса, в котором попали в ДТП актеры "Дизель шоу" (instagram.com/my03space)

Более того, в день гибели актрисы на странице "Дизель студио" появилась трогательная видеозапись, посвященная Марине Поплавской.

"Вчера в дом каждого, кто хотя бы раз улыбался, смотря на нее на экране или сцене – пришла большая беда", - подчеркивается в тексте сообщения.

Видео: трогательное видео в память Марины Поплавской (instagram.com/dizelstudio)

Напомним, в результате ДТП, которое произошло около 5:55 на трассе Киев — Чоп, погибла Марина Поплавская. Яна Глущенко и Егор Крутоголов попали в больницу. После ДТП оба выжившие участники шоу почтили память погибшей в своих аккаунтах в социальных сетях.

До этого мы писали, что стало известно о дате и месте прощания с актрисой.

Также ранее мы сообщали неожиданную причину смертельной аварии

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