"Це буде роз'єднувати": співак, раніше підтримав Путіна, відмовився від концертів в Криму

Колаж (РБК-Україна)

Цей співак раніше повністю підтримував те, що Путін анексував Крим

Відомий російський співак і колишній фронтмен групи "Браво", пік популярності якої припав на 90-е - 00-е, Валерій Сюткін раніше підтримував Володимира Путіна, а тепер відмовився від концертів на території окупованого Криму, а також в Україні, щоб не вносити розбрат. Про це він повідомив під час ефіру однієї з програм на радіо "Говорить Москва".

Фото: Валерій Сюткін (74.ru)

"Я не даю великих концертів ні там, ні там, тому що це буде роз'єднувати", - прокоментував Сюткін свою позицію.

Як стверджує Валерій, сам він дотримається нейтралітету і знаходиться поза зоною конфлікту, а ще не вірить у те, що постійні обговорення теми взаємин між Україною і РФ на телебаченні зможуть знайти вихід з даної проблеми.

Примітно, що раніше музикант вже висловлювався про своє ставлення з приводу анексії Криму. Ось тільки в той момент він був на боці російського президента і підтримував Володимира Путіна, стверджуючи, що історична справедливість нарешті восторжествувала.

До речі, всесвітньо відомий співак Стінг відмовився виступати в Росії.

Також ми розповідали, що Джамала зізналася, бачить себе у великій політиці.

Раніше український виконавець Козловський так же відмовився від концертів в Росії.

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Відео: РБК-Україна