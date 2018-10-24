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"Это будет разъединять": певец, ранее поддержавший Путина, отказался от концертов в Крыму

STYLERПерсона    24.10.2018 - 22:02
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Этот певец ранее полностью поддерживал то, что Путин аннексировал Крым

Известный российский певец и бывший фронтмен группы "Браво", пик популярности которой приходился на 90-е – 00-е, Валерий Сюткин ранее поддерживал Владимира Путина, а теперь отказался от концертов на территории оккупированного Крыма, а также в Украине, чтобы не вносить раздор. Об этом он сообщил во время эфира одной из программ на радио "Говорит Москва".

&quot;Это будет разъединять&quot;: певец, ранее поддержавший Путина, отказался от концертов в Крыму

Фото: Валерий Сюткин (74.ru)

"Я не даю больших концертов ни там, ни там, потому что это будет разъединять", - прокомментировал Сюткин свою позицию.

Как утверждает Валерий, сам он соблюдет нейтралитет и находится вне зоны конфликта, а еще не верит в то, что постоянные обсуждения темы взаимоотношений между Украиной и РФ на телевидении смогут найти выход из данной проблемы.

Примечательно,  что ранее музыкант уже высказывался о своем отношении по поводу аннексии Крыма. Вот только в тот момент он был на стороне российского президента и поддерживал Владимира Путина, утверждая, что историческая справедливость наконец восторжествовала.

Кстати, всемирно известный певец Стинг отказался выступать в России.

Также мы рассказывали, что Джамала призналась, видит ли себя в большой политике.

Ранее украинский исполнитель Козловский так же отказался от концертов в России.

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Видео: РБК-Украина

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