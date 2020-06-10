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У Facebook заблокували акаунти Рабіновича за заклики до боротьби з нацистами

STYLERПерсони    10.06.2020 - 15:54
У Facebook заблокували акаунти Рабіновича за заклики до боротьби з нацистами
Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Це вже не перше блокування Facebook-сторінок нардепа

Модератори соціальної мережі Facebook заблокували особистий і суспільний акаунти народного депутата України, співголови політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича.

Про це повідомив журналіст Володимир Кацман.

"Офіційна причина – публікація, пов'язана з прагненням депутата Рабіновича змусити державних мужів виконати рішення суду про визнання символіки дивізії СС "Галичина" незаконною і прибрати з території України численні пам'ятники і пам'ятні знаки з подібною символікою", - написав журналіст.

Він додав, що друзі, колеги та співробітники Рабіновича, побачили в цьому рішенні Facebook атаку на свободу слова і намагаються відновити справедливість.

Варто відзначити, що це вже не перше блокування Facebook-сторінок Вадима Рабиновича.

Нагадаємо, кілька днів тому народний депутат Вадим Рабинович направив депутатські звернення прем'єр-міністру України Денису Шмигалю та голові Національної поліції України Ігорю Клименка, в яких нагадує, що офіційні особи держави зобов'язані виконати законне рішення Окружного адміністративного суду міста Києва з приводу нацистської символіки.

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Автор: Styler

Теги Новини України FacebookРабінович
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