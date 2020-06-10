В Facebook заблокировали аккаунты Рабиновича за призывы к борьбе с нацистами

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Это уже не первое блокирование Facebook-страниц нардепа

Модераторы социальной сети Facebook заблокировали личный и общественный аккаунты народного депутата Украины, сопредседателя политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадима Рабиновича.

Об этом сообщил журналист Владимир Кацман.

"Официальная причина – публикация, связанная со стремлением депутата Рабиновича заставить государственных мужей выполнить решение суда о признании символики дивизии СС "Галичина" незаконной – и убрать с территории Украины многочисленные памятники и памятные знаки с подобной символикой", - написал журналист.

Он добавил, что друзья, коллеги и сотрудники Рабиновича, увидели в этом решении Facebook атаку на свободу слова и пытаются восстановить справедливость.

Стоит отметить, это уже не первое блокирование Facebook-страниц Вадима Рабиновича.

Напомним, несколько дней назад народный депутат Вадим Рабинович направил депутатские обращения премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, в которых напоминает, что официальные лица государства обязаны выполнить законное решение Окружного административного суда города Киева по поводу нацистской символики.





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Автор: Styler