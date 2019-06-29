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Фото на старті: ранок Тимошенко почався не з хот-дога та кави

STYLERПерсони    29.06.2019 - 13:03
Фото на старті: ранок Тимошенко почався не з хот-дога та кави
Тимошенко розповіла, як почався її ранок (фото: instagram.com/yulia_tymoshenko)

Юлія Тимошенко дотримується здорового способу життя

Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина", показала, як почався її ранок. Народний депутат опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографії, на яких вона зображена в спортивному костюмі. Юлія Тимошенко розповіла, чому так виглядає в підписі до світлини.

"Ранок починається не з хот-дога і кави. Фото на старті", - написала лідер партії.

До своєї публікації Юлія Тимошенко прикріпила мотивуючий хештег #требадіяти.

Фото на старті: ранок Тимошенко почався не з хот-дога та кави

Тимошенко показала, як почалося її ранок (скріншот: instagram.com/yulia_tymoshenko)

 

Тимошенко розповіла, як почалося її ранок (фото: instagram.com/yulia_tymoshenko)

Багато захоплювалися чудовою фізичною формою Юлії Тимошенко. Деякі зазначили, що вона мотивує їх до занять спортом:

  • Молодець!)) Ви молодчинка)
  • Чудово виглядаєте!
  • Розумниця наша.
  • Яка ж Ви молодець!
  • Красуня.
  • Юлія Володимирівна, тільки вперед і не здаватися.
  • Неймовірна жінка, так тримати, скоро і сам себе змушу бігати щоранку!
  • Ви мій мотиватор! Я просто дивуюся, як ви все встигаєте, молодець!

Фото на старті: ранок Тимошенко почався не з хот-дога та кави

Фото на старті: ранок Тимошенко почався не з хот-дога та кави

Фото на старті: ранок Тимошенко почався не з хот-дога та кави

Тимошенко показала, як почалося її ранок (скріншот: instagram.com/yulia_tymoshenko)

Раніше ми писали, що Юлія Тимошенко зробила важливу заяву.

Також рассказала, де взяти гроші на підвищення соцстандартів.

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