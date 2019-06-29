Фото на старте: утро Тимошенко началось не с хот-дога и кофе

Юлия Тимошенко следует здоровому образу жизни
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина", показала, как началось ее утро. Народный депутат опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографии, на которых она изображена в спортивном костюме. Юлия Тимошенко рассказала, почему так выглядит в подписи к снимку.
"Утро начинается не с хот-дога и кофе. Фото на старте", - написала лидер партии.
К своей публикации Юлия Тимошенко прикрепила мотивирующий хэштег #требадіяти.
Тимошенко показала, как началось ее утро (скриншот: instagram.com/yulia_tymoshenko)
Тимошенко рассказала, как началось ее утро (фото: instagram.com/yulia_tymoshenko)
Многие восхитились прекрасной физической формой Юлии Тимошенко. Некоторые отметили, что она мотивирует их к занятиям спортом:
Тимошенко показала, как началось ее утро (скриншот: instagram.com/yulia_tymoshenko)
Ранее мы писали, что Юлия Тимошенко сделала важное заявление.
Также она рассказала, где взять деньги на повышение соцстандартов.