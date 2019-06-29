Фото на старті: ранок Тимошенко почався не з хот-дога та кави

Юлія Тимошенко дотримується здорового способу життя
Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина", показала, як почався її ранок. Народний депутат опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографії, на яких вона зображена в спортивному костюмі. Юлія Тимошенко розповіла, чому так виглядає в підписі до світлини.
"Ранок починається не з хот-дога і кави. Фото на старті", - написала лідер партії.
До своєї публікації Юлія Тимошенко прикріпила мотивуючий хештег #требадіяти.
Тимошенко показала, як почалося її ранок (скріншот: instagram.com/yulia_tymoshenko)
Тимошенко розповіла, як почалося її ранок (фото: instagram.com/yulia_tymoshenko)
Багато захоплювалися чудовою фізичною формою Юлії Тимошенко. Деякі зазначили, що вона мотивує їх до занять спортом:
Тимошенко показала, як почалося її ранок (скріншот: instagram.com/yulia_tymoshenko)
Раніше ми писали, що Юлія Тимошенко зробила важливу заяву.
Також рассказала, де взяти гроші на підвищення соцстандартів.