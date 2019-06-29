Фото на старті: ранок Тимошенко почався не з хот-дога та кави

Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина", показала, як почався її ранок. Народний депутат опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографії, на яких вона зображена в спортивному костюмі. Юлія Тимошенко розповіла, чому так виглядає в підписі до світлини.

"Ранок починається не з хот-дога і кави. Фото на старті", - написала лідер партії.

До своєї публікації Юлія Тимошенко прикріпила мотивуючий хештег #требадіяти.

Тимошенко показала, як почалося її ранок (скріншот: instagram.com/yulia_tymoshenko)

Тимошенко розповіла, як почалося її ранок (фото: instagram.com/yulia_tymoshenko)

Багато захоплювалися чудовою фізичною формою Юлії Тимошенко. Деякі зазначили, що вона мотивує їх до занять спортом:

Молодець!)) Ви молодчинка)

Чудово виглядаєте!

Розумниця наша.

Яка ж Ви молодець!

Красуня.

Юлія Володимирівна, тільки вперед і не здаватися.

Неймовірна жінка, так тримати, скоро і сам себе змушу бігати щоранку!

Ви мій мотиватор! Я просто дивуюся, як ви все встигаєте, молодець!

Тимошенко показала, як почалося її ранок (скріншот: instagram.com/yulia_tymoshenko)

Раніше ми писали, що Юлія Тимошенко зробила важливу заяву.

Також рассказала, де взяти гроші на підвищення соцстандартів.