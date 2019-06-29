Фото на старте: утро Тимошенко началось не с хот-дога и кофе

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина", показала, как началось ее утро. Народный депутат опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографии, на которых она изображена в спортивном костюме. Юлия Тимошенко рассказала, почему так выглядит в подписи к снимку.

"Утро начинается не с хот-дога и кофе. Фото на старте", - написала лидер партии.

К своей публикации Юлия Тимошенко прикрепила мотивирующий хэштег #требадіяти.

Тимошенко показала, как началось ее утро (скриншот: instagram.com/yulia_tymoshenko)

Тимошенко рассказала, как началось ее утро (фото: instagram.com/yulia_tymoshenko)

Многие восхитились прекрасной физической формой Юлии Тимошенко. Некоторые отметили, что она мотивирует их к занятиям спортом:

Молодец!)) Вы умничка)

Прекрасно выглядите!

Умничка наша.

Какая же Вы молодец!

Красотка.

Юлия Владимировна, только вперед и не сдаваться.

Невероятная женщина, так держать, скоро и сам себя заставлю бегать каждое утро!

Вы мой мотиватор! Я просто удивляюсь, как вы все успеваете, молодец!

Тимошенко показала, как началось ее утро (скриншот: instagram.com/yulia_tymoshenko)

Ранее мы писали, что Юлия Тимошенко сделала важное заявление.

Также она рассказала, где взять деньги на повышение соцстандартов.