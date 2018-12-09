Фотофакт: Камбербетч прикрасив обкладинку українського підручника з літератури

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Книга рекомендована Міністерством освіти і науки України

Зображення відомого британського актора Бенедикта Камбербетча прикрасило обкладинку українського підручника для 10 класу із зарубіжної літератури. Про це повідомляє BBC.

Підручник випустило київське видавництво "Грамота" за кошти з держбюджету. Посібник видано під грифом: "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

Керівник колективу, який розробляв підручник, доктор філологічних наук Ольга Ніколенко сказала, що виконавець ролі Шерлока Холмса з'явився на обкладинці невипадково.

"Ми хотіли, щоб цей твір захопив сучасних учнів не тільки через класичні переклади, але і через сучасні втілення в кіно і театрі", - сказала Ніколенко.

Як з'ясувалося, у підручнику заявлена рубрика "Артгалерея", в якій, зокрема, мова йде про різноманітні інтерпретації образу Гамлета. Згадується постановка трагедії Шекспіра учнями Леся Курбаса, а також класичний британський фільм з Лоуренсом Олів'є, пояснила доктор філологічних наук.

Фото: видавництво "Грамота" (gramota.kiev.ua)

Тим не менш, фото Камбербетча з обкладинки підручника не має відношення до п'єси Шекспіра. Британський актор був зайнятий у постановці п'єси Тома Стоппарда "Розенкранц і Гільденстерн мертві". Актор виконав у ній роль Розенкранца.

Раніше повідомлялося, що британський актор Камбербетч і його дружина вкрай ретельно приховують від громадськості будь-які обставини особистого життя. Тим не менш, після появи актора разом з дружиною на Венеціанському фестивалі всім стало очевидно, що Камбербетч скоро стане батьком втретє.

Не так давно,відомий по серіалу "Шерлок" Камбербетч, запобіг злочину безпосередньо на вулиці Лондона, неподалік від Бейкер-Стріт.

Нагадаємо, в Інтернеті опубліковано перший трейлер до фільму "Месники 4". У картині зайняті актори Роберт Дауні мл., Кріс Еванс, Скарлетт Йоханссон, Джеремі Реннер, Бенедикт Камбербетч, Гвінет Пелтроу та інші.

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