Фотофакт: Камбербэтч украсил обложку украинского учебника по литературе

Фото: Бенедикт Камбербетч (скриншот YouTube)

Книга рекомендована Министерством образования и науки Украины

Изображение известного британского актера Бенедикта Камбербэтча украсило обложку украинского учебника для 10 класса по зарубежной литературе. Об этом сообщает BBC.

Учебник выпустило киевское издательство "Грамота" за средства из госбюджета. Пособие издано под грифом: "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины".

Руководитель коллектива, который разрабатывал учебник, доктор филологических наук Ольга Николенко сказала, что исполнитель роли Шерлока Холмса появился на обложке неслучайно.

"Мы хотели, чтобы это произведение захватило современных учеников не только через классические переводы, но и через современные воплощение в кино и театре", - сказала Николенко.

Как выяснилось, в учебнике заявлена рубрика "Артгалерея", в которой, в том числе, речь идет о разнообразных интерпретациях образа Гамлета. Упоминается постановка трагедии Шекспира учениками Леся Курбаса, а также класический британский фильм с Лоуренсом Оливье, пояснила доктор филологических наук.

Фото: издательство "Грамота" (gramota.kiev.ua)

Тем не менее, фото Камбербэтча с обложки учебника не имеет отношения к пьесе Шекспира. Британский актер был занят в постановке пьесы Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы". Актер исполнил в ней роль Розенкранца.

Ранее сообщалось, что британский актер Камбербэтч и его супруга крайне тщательно скрывают от общественности любые обстоятельства личной жизни. Тем не менее, после появления актера вместе с супругой на Венецианском фестивале всем стало очевидно, что Камбербэтч скоро станет отцом в третий раз.

Не так давно,известный по сериалу "Шерлок" Камбербэтч, предотвратил преступление непосредственно на улице Лондона, недалеко от Бейкер-Стрит.

Напоминаем, в Интернете опубликован первый трейлер к фильму "Мстители 4". В кинокартине заняты актеры Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Бенедикт Камбербэтч, Гвинет Пэлтроу и другие.

Видео РБК-Украина