Фотосесія і ресторан з друзями: Роман Сасанчин з дружиною охрестили місячну дитину

Примітно, що хрещеними батьками Рома і Іванна взяли цілих дві пари друзів. Судячи з хештегів, таїнство хрещення відбулося в одному з храмів Тернополя. Також у церкві були присутні і батьки Сасанчина.

Роман з дружиною, донькою і подругою сім'ї (фото: instagram.com/zorianka__lashmaker)

Після хрестин, компанія пішла відзначати знакову подію в ресторан, де була обладнана красива фотозона з кулями і підписом золотими літерами "Хрещення Елізабет".

Під коротким відео з фотосесії Романа, Іванни і Елізабет в день хрестин, дописувачі співака привітали його сім'ю зі знаменною датою і залишили багато теплих слів і побажань.

До слова, вагітність і пологи проходили непросто. Елізабет з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину. Роман дуже сподівався, що пологи будуть партнерськими, але на практиці виявилося інакше. Схвильований молодий батько почув перший крик дочки, сидячи в коридорі, трохи пізніше він з трепетом і любов'ю вперше взяв дитину на руки і відчув, що значить безумовна любов.