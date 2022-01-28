Фотосессия и ресторан с друзьями: Роман Сасанчин с женой окрестили месячную малышку

Примечательно, что крестными родителями Рома и Иванна взяли целых две пары друзей. Судя по хэштегам, таинство Крещения состоялось в одном из храмов Тернополя. Также в церкви присутствовал и родители Сасанчина.

Роман с женой, дочкой и подругой семьи (фото: instagram.com/zorianka__lashmaker)

После крестин, компания пошла отмечать знаковое событие в ресторан, где была оборудована красивая фотозона с шарами и подписью золотыми буквами "Крещение Элизабет".

Под коротким видео с фотосессии Романа, Иванны и Элизабет в день крестин, подписчики певца поздравили его семью со знаменательной датой и оставили много теплых слов и пожеланий.

К слову, беременность и роды ванны проходили непросто. Элизабет появилась на свет путем кесарево сечения. Роман очень надеялся, что роды будут партнерскими, но на практике оказалось иначе. Взволнованный молодой отец услышал первый крик дочки, сидя в коридоре, чуть позже он с трепетом и любовью впервые взял малышку на руки и ощутил, что значит безусловная любовь.