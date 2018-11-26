Фронтмен легендарної рок-групи серйозно хворий

Аксель Роуз (фото: flickr.com edvill)

Після 17 пісень на сцені група завершила виступ виконанням класичного хіта November Rain

Соліст легендарної американської рок-групи Guns N 'Roses Аксель Роуз серйозно хворий, через що концерт у Дубаї було перервано. Про це пише видання NME.

Зазначається, що перед концертом на найбільшому в регіоні відкритому концертному майданчику du Arena 56-річний рокер розповів колективу про те, що перед виступом його нудило протягом 5 годин, однак тоді шоу вирішили не скасовувати.

Аксель Роуз (фото: flickr.com edvill)

Після 17 пісень на сцені група завершила виступ виконанням класичного хіта November Rain.

Як розповів музикант Guns N' Roses Майкл Ендрю "Дафф" Маккаган, Аксель будучи хворим зробив те, "чого я ніколи не бачив за свої 40 років гри" в групі та здійснив "бісове диво".

Скрін: twitter.com/DuffMcKagan

Тим не менш, через хворобу головного "Роуза" група змушена була скоротити час шоу, тому багато фанів залишилися незадоволені. Саме це і змусило музикантів зізнатися, що концерт взагалі міг не відбутися через "важку" хворобу Акселя.

Про те, яка саме хвороба у рокера, в даний час не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що нещодавно гітарист і бек-вокаліста популярної американської рок-групи Aerosmith Джо Перрі госпіталізували під час концерту в Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Нагадаємо, авторитетне американське видання Business Insider оприлюднив рейтинг 50 найбільш продаваних музикантів всіх часів. Очолила рейтинг культова британська група The Beatles, а Guns N' Roses посіли 31-е місце з 44,5 млн проданих релізів.

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Відео: РБК-Україна