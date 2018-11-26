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Фронтмен легендарной рок-группы серьезно болен

STYLERПерсона    26.11.2018 - 19:27
Фронтмен легендарной рок-группы серьезно болен
Аксель Роуз (фото: flickr.com edvill)

После 17 песен на сцене группа завершила выступление исполнением классического хита November Rain

Солист легендарной американской рок-группы Guns N 'Roses Аксель Роуз серъезно болен, из-за чего концерт в Дубае был прерван. Об этом пишет издание NME.

Отмечается, что перед концертом на крупнейшей в регионе открытой концертной площадке du Arena 56-летний рокер рассказал коллективу о том, что перед выступлением его тошнило в течение 5 часов, однако тогда шоу решили не отменять.

Фронтмен легендарной рок-группы серьезно боленАксель Роуз (фото: flickr.com edvill)

После 17 песен на сцене группа завершила выступление исполнением классического хита November Rain.

Как рассказал музыкант Guns N' Roses Майкл Эндрю "Дафф" Маккаган, Аксель будучи больным сделал то, "чего я никогда не видел за свои 40 лет игры" в группе и совершил "чертово чудо".

Фронтмен легендарной рок-группы серьезно боленСкрин: twitter.com/DuffMcKagan

Тем не менее, из-за болезни главного "Роуза" группа вынуждена была сократить время шоу, поэтому многие фанаты остались недовольны. Именно это и заставило музыкантов признаться, что концерт вообще мог не состояться из-за "тяжелой" болезни Акселя.

О том, какая именно болезнь у рокера, в настоящее время не сообщается. 

Ранее сообщалось, что недавно гитариста и бэк-вокалиста популярной американской рок-группы Aerosmith Джо Перри госпитализировали во время концерта в Madison Square Garden в Нью-Йорке. 

Напомним, авторитетное американское издание Business Insider обнародовало рейтинг 50 самых продаваемых музыкантов всех времен. Возглавила рейтинг культовая британская группа The Beatles, а Guns N’ Roses заняли 31-е место с 44,5 млн проданных релизов.

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