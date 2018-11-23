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У Франції Тиждень українського кіно присвятили Олегу Сенцову

STYLERПерсона    23.11.2018 - 18:36
У Франції Тиждень українського кіно присвятили Олегу Сенцову
Фото: (facebook.com/khrystyna.morozova)

Повідомляється, що в рамках програми у Раді Європи відбудеться спеціальний показ фільму "Кіборги"

У Страсбурзі, Франція проходить тиждень кіно, присвячений відомому українському режисерові Олегу Сенцову, якого незаконно утримують в РФ. Програма фестивалю "Фокус на Україну" включає показ п'яти фільмів. Про це розповідає Укрінформ з посиланням на власні джерела.

"Тиждень українського кіно присвячений Олегу Сенцову, якого ув'язнено в Росії і в підтримку якого проходить глобальна кампанія", — сказав на відкритті заходу постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Перший показ стрічки "Донбас" режисера Сергія Лозниці в престижному кінотеатрі "Одіссей" викликав жвавий інтерес і зібрав повний зал.

 

Фото: (ukrinform.ru)

В програму тижня українського кіно також включені "Коли падають дерева" (Україна, Польща і Македонія), "Стрімголов" (Україна), "Міф" (Україна) і "Брама" (Україна, США). Крім того, у п'ятницю в Раді Європи відбудеться спеціальний показ фільму "Кіборги".

Нагадаємо, що російський омбудсмен розповів про стан здоров'я Сенцова.

Раніше ми писали, що режисер Жан-Люк Годар відмовився приїхати в Росію через Сенцова.

Відео: (video.rbc.ua)

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