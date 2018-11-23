Во Франции Неделю украинского кино посвятили Олегу Сенцову

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Сообщается, что в рамках программы в Совете Европы пройдет специальный показ фильма "Киборги"

В Страсбурге, Франция проходит неделя кино, посвященная известному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в РФ. Программа фестиваля "Фокус на Украину" включает показ пяти фильмов. Об этом рассказывает Укринформ со ссылкой на собственные источники.

"Неделя украинского кино посвящена Олегу Сенцову, который заключен в России и в поддержку которого проходит глобальная кампания", — сказал на открытии мероприятия постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Первый показ ленты "Донбас" режиссера Сергея Лозницы в престижном кинотеатре "Одиссей" вызвал живой интерес и собрал полный зал.

Фото: (ukrinform.ru)

В программу недели украинского кино также включены "Коли падають дерева" (Украина, Польша и Македония), "Стрімголов" (Украина), "Міф" (Украина) и "Брама" (Украина, США). Кроме того, в пятницу в Совете Европы пройдет специальный показ фильма "Киборги".

Напомним, что российский омбудсмен рассказал о состоянии здоровья Сенцова.

Ранее мы писали, что режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за Сенцова.

Видео: (video.rbc.ua)