Голий шпагат української чемпіонки підкорив мережу (фото)

Фото: Надія Васіна (facebook.com/NadyaVasinaGymnast)

У соцмережі підписники спортсменки засипали її компліментами

Чемпіонка з художньої гімнастики українка Надія Васіна, яка раніше різко висловилася про політику агресії президента РФ Володимира Путіна, виклала в мережі відверте фото з Мексики. На кадрі оголена спортсменка сіла на шпагат на узбережжі океану. Знімок дівчина виклала на своїй сторінці в Facebook.

Підписуючи фото, гімнастка процитувала рядок з легендарної пісні групи Queen "Богемська рапсодія".

"Це міг бути рай для кожного", – написала Васіна.

Фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast

Підписники спортсменки захоплюються красою і грацією Надії, засипають її компліментами і злегка іронізують з приводу Аквамена і русалки:

"З човна народ попадав!";

"Ось це фото! Супер!";

"Вчора дивилася "суперінтуїцію". Тільки Надію Васіну вгадала";

"Якщо це "Богемська рапсодія", то ми бачимо головну партитуру ф'южн версії";

"Русалонька";

"Круте фото, яке додало рейтинг! Так тримати!";

"Обережніше, Аквамен!"...

Скрін коментарів: facebook.com/NadyaVasinaGymnast

Надія Васіна - багаторазова чемпіонка України з художньої гімнастики, переможниця всесвітньої Універсіади. У 2007 році вона залишила професійний спорт заради творчої кар'єри.

Нагадаємо, раніше чемпіонка Надія Васіна відвідала фронтову Авдіївку з волонтерською місією.

Також ми писали про те, що раніше Надія Васіна розкритикувала спортсменів, які змінили громадянство у важкий для України час.