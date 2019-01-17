Голий шпагат української чемпіонки підкорив мережу (фото)

У соцмережі підписники спортсменки засипали її компліментами
Чемпіонка з художньої гімнастики українка Надія Васіна, яка раніше різко висловилася про політику агресії президента РФ Володимира Путіна, виклала в мережі відверте фото з Мексики. На кадрі оголена спортсменка сіла на шпагат на узбережжі океану. Знімок дівчина виклала на своїй сторінці в Facebook.
Підписуючи фото, гімнастка процитувала рядок з легендарної пісні групи Queen "Богемська рапсодія".
"Це міг бути рай для кожного", – написала Васіна.
Фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast
Підписники спортсменки захоплюються красою і грацією Надії, засипають її компліментами і злегка іронізують з приводу Аквамена і русалки:
"З човна народ попадав!";
"Ось це фото! Супер!";
"Вчора дивилася "суперінтуїцію". Тільки Надію Васіну вгадала";
"Якщо це "Богемська рапсодія", то ми бачимо головну партитуру ф'южн версії";
"Русалонька";
"Круте фото, яке додало рейтинг! Так тримати!";
"Обережніше, Аквамен!"...
Скрін коментарів: facebook.com/NadyaVasinaGymnast
Надія Васіна - багаторазова чемпіонка України з художньої гімнастики, переможниця всесвітньої Універсіади. У 2007 році вона залишила професійний спорт заради творчої кар'єри.
Нагадаємо, раніше чемпіонка Надія Васіна відвідала фронтову Авдіївку з волонтерською місією.
Також ми писали про те, що раніше Надія Васіна розкритикувала спортсменів, які змінили громадянство у важкий для України час.