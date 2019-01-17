Голый шпагат украинской чемпионки покорил сеть (фото)

Фото: Надежда Васина (facebook.com/NadyaVasinaGymnast)

В соцсети подписчики спортсменки осыпали ее комплиментами

Чемпионка по художественной гимнастике украинка Надежда Васина, которая ранее резко высказалась о политике агрессии президента РФ Владимира Путина, выложила в сети откровенное фото из Мексики. На кадре обнаженная спортсменка села на шпагат на побережье океана. Снимок девушка выложила на своей странице в Facebook.

Подписывая фото, гимнастка процитировала строчку из легендарной песни группы Queen "Богемская рапсодия".

"Это мог быть рай для каждого", – написала Васина.

Фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast

Подписчики спортсменки восхищаются красотой и грацией Надежды, осыпают ее комплиментами и слегка иронизируют по поводу Аквамена и русалки:

"С лодки народ повыпадал!";

"Вот это фото! Супер!";

"Вчера смотрела "суперинтуицию". Только Надежду Васину угадала";

"Если это "Богемская рапсодия", то мы видим главную партитуру фьюжн версии";

"Русалочка";

"Крутое фото, которое добавило рейтинг! Так держать!";

"Осторожнее Аквамен!"...

Скрин комментариев: facebook.com/NadyaVasinaGymnast

Надежда Васина - многократная чемпионка Украины по художественной гимнастике, победительница всемирной Универсиады. В 2007 году она оставила профессиональный спорт ради творческой карьеры.

Напомним, ранее чемпионка Надежда Васина посетила фронтовую Авдеевку с волонтерской миссией.

Также мы писали о том, что ранее Надежда Васина раскритиковала спортсменов, поменявших гражданство в трудное для Украины время.