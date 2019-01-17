Голый шпагат украинской чемпионки покорил сеть (фото)

В соцсети подписчики спортсменки осыпали ее комплиментами
Чемпионка по художественной гимнастике украинка Надежда Васина, которая ранее резко высказалась о политике агрессии президента РФ Владимира Путина, выложила в сети откровенное фото из Мексики. На кадре обнаженная спортсменка села на шпагат на побережье океана. Снимок девушка выложила на своей странице в Facebook.
Подписывая фото, гимнастка процитировала строчку из легендарной песни группы Queen "Богемская рапсодия".
"Это мог быть рай для каждого", – написала Васина.
Фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast
Подписчики спортсменки восхищаются красотой и грацией Надежды, осыпают ее комплиментами и слегка иронизируют по поводу Аквамена и русалки:
"С лодки народ повыпадал!";
"Вот это фото! Супер!";
"Вчера смотрела "суперинтуицию". Только Надежду Васину угадала";
"Если это "Богемская рапсодия", то мы видим главную партитуру фьюжн версии";
"Русалочка";
"Крутое фото, которое добавило рейтинг! Так держать!";
"Осторожнее Аквамен!"...
Скрин комментариев: facebook.com/NadyaVasinaGymnast
Надежда Васина - многократная чемпионка Украины по художественной гимнастике, победительница всемирной Универсиады. В 2007 году она оставила профессиональный спорт ради творческой карьеры.
Напомним, ранее чемпионка Надежда Васина посетила фронтовую Авдеевку с волонтерской миссией.
Также мы писали о том, что ранее Надежда Васина раскритиковала спортсменов, поменявших гражданство в трудное для Украины время.