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Голый шпагат украинской чемпионки покорил сеть (фото)

STYLERПерсона    17.01.2019 - 08:18
Голый шпагат украинской чемпионки покорил сеть (фото)
Фото: Надежда Васина (facebook.com/NadyaVasinaGymnast)

В соцсети подписчики спортсменки осыпали ее комплиментами

Чемпионка по художественной гимнастике украинка Надежда Васина, которая ранее резко высказалась о политике агрессии президента РФ Владимира Путина, выложила в сети откровенное фото из Мексики. На кадре обнаженная спортсменка села на шпагат на побережье океана. Снимок девушка выложила на своей странице в Facebook.

Подписывая фото, гимнастка процитировала строчку из легендарной песни группы Queen "Богемская рапсодия". 

"Это мог быть рай для каждого", – написала Васина.

Голый шпагат украинской чемпионки покорил сеть (фото)

Фото: facebook.com/NadyaVasinaGymnast

Подписчики спортсменки восхищаются красотой и грацией Надежды, осыпают ее комплиментами и слегка иронизируют по поводу Аквамена и русалки:

"С лодки народ повыпадал!";

"Вот это фото! Супер!";

"Вчера смотрела "суперинтуицию". Только Надежду Васину угадала";

"Если это "Богемская рапсодия", то мы видим главную партитуру фьюжн версии";

"Русалочка"; 

"Крутое фото, которое добавило рейтинг! Так держать!";

"Осторожнее Аквамен!"...

Голый шпагат украинской чемпионки покорил сеть (фото)

Голый шпагат украинской чемпионки покорил сеть (фото)

Скрин комментариев: facebook.com/NadyaVasinaGymnast

Надежда Васина - многократная чемпионка Украины по художественной гимнастике, победительница всемирной Универсиады. В 2007 году она оставила профессиональный спорт ради творческой карьеры. 

Напомним, ранее чемпионка Надежда Васина посетила фронтовую Авдеевку с волонтерской миссией

Также мы писали о том, что ранее Надежда Васина раскритиковала спортсменов, поменявших гражданство в трудное для Украины время.

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