"Гомофобне суспільство": Зианджа "наїхала" на українських коміків

Колаж РБК-Україна

Співачка залишила українським артистам послання в своєму Instagram

Трансгендерна співачка Зианджа, яка нещодавно розповіла про свій перший роман, жорстко відповіла українським комікам на жарти, які з'явилися в шоу "Ліга сміху" і "Квартал 95". Про це Зианджа написала у своєму Instagram.

Співачку Зианджу дуже зачепило те, що її образ став предметом для жартів українських коміків. Зокрема, її фотографію розмістили в постері-пародії на комедію "Я, ти, він, вона", тільки в останньому кадрі поставили фото Зианджи і підписали "воно".

Скріншот (instagram.com/ziasphere)

Також співачка-трансгендер стала героїнею жартів про зміну статі. В одному з номерів "Кварталу 95" її зобразив комік з перукою на голові. Номер був на тему інтерв'ю з журналістом і в тексті були неналежні репліки, типу "шовчик розійшовся".

"Як довго ще в Україні будуть наді мною знущатися? Як довго я буду вважатися тут ізгоєм? Як довго ще трансгендерність та нетрадиційна сексуальна орієнтація будуть асоціюватися з клоунадою, табу, огидою і занепадом моралі? Як довго ви будете пестити і плекати ненависть всередині себе? Коли ж люди нарешті переростуть свій середньовічний менталітет? Коли ж любов, якої ви так прагнете, відкриє вам очі, просвітлить розум і серце?", - написала співачка.

Скріншот (instagram.com/ziasphere)

Крім того, вона засоромила артистів, які продовжують відвідувати подібні заходи і висловила думку, що популяризуючи гомофобію, їм не варто сподіватися на кар'єру в Європі чи Америці.

Також Зианджа звернулася безпосередньо до лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського.

"Гомофобія і трансфобія в Україні знаходяться в самому розквіті сил! Зеленський, тобі має бути за це соромно! Президент? No! Thank you, next!" – написала Зианджа.

Скріншоти (instagram.com/ziasphere)

До речі, нещодавно ми писали про те, що Зианджа зізналася, що через Могилевську стала бездомною.

А також повідомляли про те, що Зианджа розповіла про стосунки з батьками.

Відео: РБК-Україна