"Гомофобное общество": Зианджа "наехала" на украинских комиков

Коллаж РБК-Украина

Певица оставила украинским артистам послание в своем Instagram

Трансгендерная певица Зианджа, которая недавно рассказала о своем первом романе, жестко ответила украинским комикам на шутки, которые появились о ней в шоу "Лига смеха" и "Квартал 95". Об этом Зианджа написала в своем Instagram.

Певицу Зианджу очень задело то, что ее образ стал предметом для шуток украинских комиков. В частности, ее фотографию разместили в постере-пародии на комедию "Я, ты, он, она", только в последнем кадре поставили фото Зианджи и подписали "оно".

Скриншот (instagram.com/ziasphere)

Также певица-трансгендер стала героиней шуток про смену пола. В одном из номеров "Квартала 95" ее изобразил комик с париком на голове. Номер был на тему интервью с журналистом и в тексте были неподобающие реплики, типа "шовчик разошелся".

"Как долго еще в Украине будут надо мной издеваться? Как долго я буду считаться здесь изгоем? Как долго еще трансгендерность и нетрадиционная сексуальная ориентация будут ассоциироваться с клоунадой, табу, отвращением и упадком морали? Как долго вы будете холить и лелеять ненависть внутри себя? Когда же люди наконец-то перерастут свой средневековый менталитет? Когда же любовь, которой вы так жаждете, откроет вам глаза, просветлит разум и сердце?", - написала певица.

Скриншот (instagram.com/ziasphere)

Кроме того, она пристыдила артистов, которые продолжают посещать подобные мероприятия и высказала мнение, популяризируя гомофобию, им не стоит надеяться на карьеру в Европе или Америке.

Также Зианджа обратилась напрямую к лидеру "Квартала 95" Владимиру Зеленскому.

"Гомофобия и трансфобия в Украине находятся в самом расцвете сил! Зеленский, тебе должно быть за это стыдно! Президент? No! Thank you, next!" – написала Зианджа.

Скриншоты (instagram.com/ziasphere)

Кстати, недавно мы писали о том, что Зианджа призналась, что из-за Могилевской стала бездомной.

А также сообщали о том, что Зианджа рассказала об отношениях с родителями.

Видео: РБК-Украина