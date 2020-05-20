Гордон анонсував інтерв'ю з Януковичем: вважає його жертвою

Гордон хоче взяти інтерв'ю у Януковича (колаж РБК-Україна)

Дмитро Гордон заявив про плани взяти інтерв'ю у Януковича

Дмитро Гордон планує взяти інтерв'ю у екс-президента втікача Віктора Януковича, який переховується в Російській Федерації. Журналіст зізнався, що з цього питання наразі йдуть переговори.

За словами Гордона в ефірі телеканалу "Україна 24" на передачі "Час Голованова", Янукович "дуже хоче" дати йому інтерв'ю, про що нібито має "непрямі підтвердження і докази".

Також український журналіст прокоментував гучний скандал через свої інтерв'ю з колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрелковим) та "екс-прокурором Криму" Наталією Поклонською та заявив, що і далі "буде займатися історичними інтерв'ю, я вільна людина", а хвилю критики назвав бажанням "всіх попіаритися на Гордоні".

Говорячи про плани стосовно інтерв'ю з Януковичем, журналіст також дав свою характеристику "гарантові" та зізнався, що вважає його "жертвою".

"У мене є стійка вже думка, що він жертва розіграної навколо нього комбінації", - заявив Гордон.

Журналіст додав, що хотів би з Януковичем "про це поговорити".

Відео: Гордон планує взяти інтерв'ю у Януковича

Раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня потролив Дмитра Гордона, назвавши журналіста "нашим спецагентом". Річ у тому, що Гордон виправдовувався за інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською та сказав, що це було в "співдружності з українськими спецслужбами". Водночас в СБУ заявили, що інтерв'ю було ініціативою Гордона.

Автор: Володимир Костирін