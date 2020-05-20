Гордон анонсировал интервью с Януковичем: считает его жертвой

Гордон хочет взять интервью у Януковича (коллаж РБК-Украина)

Дмитрий Гордон заявил о планах взять интервью у Януковича

Дмитрий Гордон планирует взять интервью у беглого экс-президента Виктора Януковича, который скрывается в Российской Федерации. Журналист признался, что по этому вопросу в настоящее время идут переговоры.

По словам Гордона в эфире телеканала "Украина 24" на передаче "Час Голованова", Янукович "очень хочет" дать ему интервью, о чем якобы имеет "косвенные подтверждения и доказательства".

Также украинский журналист прокомментировал громкий скандал из-за своих интервью с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым) и "экс-прокурором Крыма" Натальей Поклонской и заявил, что и дальше "будет заниматься историческими интервью, я свободный человек", а волну критики назвал желанием "всех попиариться на Гордоне".

Говоря о планах об интервью с Януковичем, журналист также дал свою характеристику "гаранту" и признался, что считает его "жертвой".

"У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации", - заявил Гордон.

Журналист добавил, что хотел бы с Януковичем "об этом поговорить".

Видео: Гордон планирует взять интервью у Януковича

Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая потроллил Дмитрия Гордона, назвав журналиста "нашим спецагентом". Дело в том, что Гордон оправдывался за интервью с Гиркиным и Поклонской и сказал, что это было в "содружестве с украинскими спецслужбами". В то же время в СБУ заявили, что интервью были инициативой Гордона.

Автор: Владимир Костырин