Зеленский потроллил Гордона и рассказал, почему привел к власти своих друзей

Владимир Зеленский на пресс-конференции (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский подшутил над Дмитрием Гордоном и ответил на наболевший вопрос о своих друзьях на высоких должностях

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая потроллил Дмитрия Гордона назвав журналиста "нашим спецагентом" и рассказал, почему привел к власти многих своих друзей и коллег по "Кварталу 95".

После такого замечания по рядам журналистов прокатился смешок, а Гордон спросил у гаранта, понимает ли он, что Путин на украинских условиях никогда не отдаст, а поэтому встречаться с ним нет смысла. Зеленский парировал, был ли это вопрос или утверждение, рассказал, что на встрече в нормандском формате было достигнуто очень много, ведь после трех обменов 135 политзаключенных вернулись в Украину. А следующий обмен, по словам президента, может состоятся после "ковида".

А вот журналист "Украинской правды" Роман Кравец спросил у президента, почему в его команде очень много друзей. Журналист напомнил Зеленскому, что глава его Офиса Андрей Ермак - близкий друг президента, Сергей Шефир и Сергей Трофимов пришли из "Квартала 95", глава СБУ Иван Баканов - друг детства президента, по Ирине Венедиктовой, генеральному прокурору, тоже ряд вопросов.

Кравец также акцентировал на том, что ни у кого из вышеперечисленных должностных лиц нет политического опыта - они пришли из разных сфер, в том числе шоу-бизнеса, и не имели раньше ни к СБУ, ни к ГПУ никакого отношения.

Зеленский ответил, что его кумовей и военных друзей во власти нет. А все назначения вкладываются в рамки "новых людей".

"Кто такой господин Ермак. Он имеет то образование, которое подходит главе Офиса... Это Институт Международных отношений. Господин Ермак не является моим кумом, он является моим доверенным лицом, я ему доверяю", - сказал Зеленский.

После чего президент обратился к журналисту с просьбой "дать ему кадры", потому что в стране "кадровый голод".

"Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обратились к нашей культурному сообществу. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики", - заявил он.

Пресс-конференция Владимира Зеленского (видео: YouTube/Радіо Свобода)

Напомним, что Дмитрий Гордон не так давно оправдался за интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской, сказав, что это было в "содружестве с украинскими спецслужбами". Потом в СБУ сказали, что интервью были инициативой Гордона.

Ранее мы писали, что пресс-конференция Владимира Зеленского началась с громкого скандала.

Автор: Светлана Дудукало