Гордон розповів, як Кашпіровський навчив його гіпнозу: це шаманство (відео)

Дмитро Гордон після скандального інтерв'ю з терористом Ігорем Гіркіним заявив, що володіє навичками психологічного впливу, чого навчився від свого друга екстрасенса Анатолія Кашпіровського. Так український журналіст прокоментував слова колишнього бойовика-"ДНРівця" про те, інтерв'ю було схоже на гіпноз.

Про це Гордон розповів в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24".

Також журналіст похвалився, що відео його бесіди російським терористом уже набрало на YouTube понад 5,5 мільйона переглядів.

"4,8 мільйона тільки у мене на каналі, і 600-700 тисяч у Гіркіна на каналі", - уточнив він.

Гордон також відповів на запитання ведучого, чи дійсно він гіпнозував "Стрєлкова" і чинив психологічний тиск під час інтерв'ю. Журналіст зазначив, що є професійні прийоми і таємниці, які "не завжди можна обговорювати".

"Але я неодноразово говорив у свій час, що гарне інтерв'ю - це завжди і гіпноз, в тому числі, це шаманство. Коли ти входиш у людину та починаєш жити з нею одним життям якийсь, пірнаєш у неї, я б сказав", - пояснив він.

У цьому контексті журналіст зазначив, що 31-річна дружба з Кашпіровським "не пройшла марно".

"І, звичайно, дуже багато мені дав і навичок психологічного впливу, в тому числі. Я скажу більше, ми зараз з вами розмовляємо, але гіпноз вже йде. І я не виключаю, що багато наших телеглядачів почнуть під нашу мову засипати. Тому що, як сказав академік Павлов, гіпноз - це сон. Людина перебуває в гіпнотичному стані мінімум 2 рази на день. Коли ми прокидаємося і коли ми засинаємо", - заявив Гордон.

Відео: Гордон розповів про гіпноз і прокоментував скандальне інтерв'ю з Гіркіним

Раніше повідомлялося, що Дмитро Гордон висловився про інтерв'ю з Гіркіним і заявив, що терорист "наговорив зайвого про Росію".

Нагадаємо, що нещодавно Дмитро Гордон анонсував інтерв'ю з Віктором Януковичем і назвав екс-президента втікача "жертвою". Така заява прозвучала незабаром після того, як журналісту довелося виправдовуватися за свої скандальні інтерв'ю з терористом Гіркіним та екс-"прокурором" Криму Поклонською.