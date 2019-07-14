Хам, дармоїд і нероба: екс-регіонал Колесніков обматюкав виборця (відео)

Кандидат у Верховну Раду Борис Колесніков під час спілкування з виборцями став ображати людей і кричати на тих, хто прийшов на захід. Ролик з кандидатом в депутати від "Опозиційного блоку" від 49 округу (Донецька область) опублікувала "Українська правда" на своєму Telegram-каналі.

"Джерела скинули нам відео з зустрічі Бориса Колеснікова з виборцями в Донецькій області. Стверджують, що свіженьке", - пише видання.

Запитання виборців на відео не чути, але за словами самого депутата зрозуміло, що мова йшла про вирубку дерев.

"Так що ти мені, ти подивись на себе з боку. Ти на себе подивись, який дармоїд, пика вже у фотографію не влазить, і сидиш мене вчиш – я до тебе поїду дерева вирубувати. А у нас приберіть ось це! А як мені з тобою розмовляти? Тому що ти нахабний хам, дармоїд і нероба. Я не знаю, по твоєму відношенню ти нахабний хам, от і все. А ти голосуй за кого хочеш. За Гнатенко, який приїде сюди, проголосуй. Я купив нові ліфти в Костянтинівці за 350 тисяч, а він відремонтував старі по 600", - говорить кандидат.

Після слів кандидата один з виборців передав Колеснікову пакет.

"Собі засунь його, знаєш куди. Опудало городнє", - відповідає Колесніков.

Борис Колесніков обматюкав виборця – відео з кандидатом в депутати (youtube.com)

На виборах у Верховну Раду Колесніков йде від "Опозиційного блоку" за 49 округу в Донецькій області.

Нагадаємо, що раніше у Святогірську пройшов форум "Оппоблока" "Сила Донбасу".

Раніше громадський рух ЧЕСНО повідомляв, що на виборчу кампанію партії витратили вже понад півмільярда гривень.