Хам, тунеядец и бездельник: экс-регионал Колесников обматерил избирателя (видео)

Кандидат в Верховную Раду Борис Колесников во время общения с избирателями стал оскорблять людей и кричать на тех, кто пришел на мероприятие. Ролик с кандидатом в депутаты от "Оппозиционного блока" по 49 округу (Донецкая область) опубликовала "Украинская правда" на своем Telegram-канале.

"Источники сбросили нам видео со встречи Бориса Колесникова с избирателями в Донецкой области. Утверждают, что свеженькое", - пишет издание.

Вопросы избирателей на видео не слышны, но по словам самого депутата понятно, что речь шла о вырубке деревьев.

"Да что ты мне, ты посмотри на себя со стороны. Ты на себя посмотри, какой тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит, и сидишь меня учишь – я к тебе поеду деревья вырубать. А у нас уберите вот это! А как мне с тобой разговаривать? Потому что ты наглый хам, тунеядец и бездельник. Я не знаю, по твоему отношению ты наглый хам, вот и все. А ты голосуй за кого хочешь. За Гнатенко, который приедет сюда, проголосуй. Я купил лифты новые в Константиновке по 350 тысяч, а он отремонтировал старые по 600", - говорит кандидат.

После слов кандидата один из избирателей передал Колесникову пакет.

"Себе засунь его, знаешь куда. Чучело огородное", - отвечает Колесников.

Борис Колесников обматерил избирателя – видео с кандидатом в депутаты (youtube.com)

На выборах в Верховную Раду Колесников идет от "Оппозиционного блока" по 49 округу в Донецкой области.

Напомним, что ранее в Святогорске прошел форум "Оппоблока" "Сила Донбасса".

Ранее общественное движение ЧЕСНО сообщало, что на избирательную кампанию партии потратили уже более полумиллиарда гривен.