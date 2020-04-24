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Художниця ZINAIDA представила проект про культуру Чорнобильського Полісся

STYLERПерсони    24.04.2020 - 17:53
Художниця ZINAIDA представила проект про культуру Чорнобильського Полісся
Проект "Укорені" української художниці ZINAIDA (ua.zinaida.art)

Основою проекту стали рідкісні кадри зі щоденного життя літніх місцевих жителів Чорнобильської зони

Напередодні річниці трагедії на Чорнобильській АЕС українська художниця ZINAIDA представила документальний проект "Укорені", мета якого - привернути увагу до зникаючої культури Чорнобильського Полісся. Про це повідомляється на офіційному сайті майстрині.

На сайті зазначається, що основою проекту стали рідкісні кадри зі щоденного життя літніх місцевих жителів Чорнобильської зони, які зняла експедиція, організована художницею спільно з волонтерами та працівниками Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.

"На жаль, виклики природи, мародери та складні умови побуту є і будуть частиною життя в цій місцевості. На відміну від жителів Чорнобильського Полісся, ми, заради комфорту, живемо в іншій зоні - зоні тимчасово створених ілюзій. Такою є людська природа. Коли запитуєш людей, чи хочуть вони поїхати в Чорнобиль, більшість відповідає, що ні. Ми знаємо, що недалеко від нас є зони відчуження та вогнепального ризику, це все території страждань, безвиході та смерті. Але раз опинившись там і поспілкувавшись з тамтешніми жителями, вже ніколи не зможеш забути те глибоке відчуття якоїсь відокремленості їхньої та смуток в очах. Таке назавжди западає в пам’ятку”, - зазначила ZINAIDA.

Вагомою частиною проекту "Укорінені" стали роботи фотографів, які під час експедиції задокументували різні куточки зони відчуження. На жаль, більшість із зображених будівель після квітневих пожеж назавжди змінила свій вигляд.

“Я раджу людям, яким невтямки, що всі біди, війни та страждання є наслідком наших нечистих бажань і пошуку матеріального задоволення, поїхати в Чорнобильську зону відчуження й відвідати тубільців і самоселів, які живуть в тих незвичних та важких умовах”, - підсумувала художниця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що засновниця благодійного центру "Артрехаб" Zinaida напередодні Великодня організувала онлайн майстер-клас з розпису писанок.

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