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Художница ZINAIDA представила проект о культуре Чернобыльского Полесья

STYLERПерсоны    24.04.2020 - 17:53
Художница ZINAIDA представила проект о культуре Чернобыльского Полесья
Проект "Укорені" украинской художницы ZINAIDA (ua.zinaida.art)

Основой проекта стали редкие кадры из повседневной жизни пожилых местных жителей Чернобыльской зоны

Накануне годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС украинская художница ZINAIDA представила документальный проект "Укорені", цель которого - привлечь внимание к исчезающей культуры Чернобыльского Полесья. Об этом сообщается на официальном сайте мастерицы.

На сайте отмечается, что основой проекта стали редкие кадры из повседневной жизни пожилых местных жителей Чернобыльской зоны, которые сняла экспедиция, организованная художницей совместно с волонтерами и работниками Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф.

"К сожалению, вызовы природы, мародеры и сложные условия быта есть и будут частью жизни в этой местности. В отличие от жителей Чернобыльского Полесья, мы, ради комфорта, живем в другой зоне - зоне временно созданных иллюзий. Такова человеческая природа. Когда спрашиваешь людей, хотят ли они поехать в Чернобыль, большинство отвечает, что нет. Мы знаем, что недалеко от нас есть зоны отчуждения и огнестрельного риска, это все территории страданий, безысходности и смерти. Но раз оказавшись там и пообщавшись с местными жителями, уже никогда не сможешь забыть то глубокое ощущение некой уединенности их и грусть в глазах. Такое навсегда западает в память”, - отметила ZINAIDA.

Весомой частью проекта "Укорені" стали работы фотографов, которые во время экспедиции задокументировали разные уголки зоны отчуждения. К сожалению, большинство из изображенных зданий после апрельских пожаров навсегда изменила свой облик.

“Я советую людям, которым невдомек, что все беды, войны и страдания являются следствием наших нечистых желаний и поиска материального удовлетворения, поехать в Чернобыльскую зону отчуждения и посетить туземцев и самоселов, которые живут в тех непривычных и тяжелых условиях”, - подытожила художница.

Напомним, ранее сообщалось, как основательница благотворительного центра "Артрехаб" Zinaida накануне Пасхи организовала онлайн мастер-класс по росписи писанок.

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