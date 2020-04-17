К Пасхе художница Zinaida провела онлайн мастер-класс по росписи писанок

Фото: художница Zinaida

По словам художницы, такие мероприятия в "Артрехабе" происходят ежегодно

Художница и основательница благотворительного центра "Артрехаб" Zinaida накануне Пасхи организовала онлайн мастер-класс по росписи писанок. Об этом сообщает издание “Подробности”.

В формате онлайн-конференции тренеры-художники учили всех желающий рисовать древние символы, которые использовали наши предки.

По словам организатора, такие мероприятия в “Артрехабе” проходят ежегодно и в этот раз команда центра решила не отказываться из-за карантина от традиции, а провести мастер-класс в режиме онлайн.

“Главное, во что вы поверите, главное - отойти от каких-то там устоявшихся концепций и просто свой творческий потенциал, свою творческую силу, свое творческое настроение выразить как вы это хотите”, - считает художница Zinaida.

Она также добавила, что писанки к Пасхе издавна считались украинцами настоящим оберегом, поэтому в организации "Артрехаб" на символику в писанкарстве обращают большое внимание.

“Каждому празднику я делаю какую-то картину. Например, сейчас рисую на холсте и планирую хранить ее в доме, где мы будем иметь праздничный обед и это будет как оберег для меня. Все в семье знают, что это оберег. Я на него реагирую, как на оберег и тогда эта энергия излучается”, - подчеркнула Zinaida.

Напомним, что ARTREHUB - это благотворительная организация, которая помогает людям, которые оказалась в сложной жизненной ситуации и способствует их психологическому восстановлению. Сейчас ARTREHUB работает с ветеранами и волонтерами АТО/ООС и членами их семей.