Іноземний режисер-"кримнашист" зібрався в Росію

Колаж (РБК-Україна)

Сербський режисер виступить з групою в Москві 4 листопада

Скандальний сербський режисер Емір Кустуріца, який назвав Крим російським, зібрався в РФ. Туди він подасться разом зі своєю фолк-групою The No Smoking Orchestra. Вони виступлять у Московському міжнародному Будинку музики 4 листопада, передає прес-служба Moscow Show.

"Для повернення в Москву у музикантів знаменитого "некурящого оркестру" (The No Smoking Orchestra) є цілих два вагомих підстав. Насамперед, це презентація нового альбому Corps Diplomatique – вперше за останні 9 років. Другий привід – ювілей: самому знаменитому фільму Кустуріци "Чорна кішка, білий кіт" виповнюється 20 років, тому без обожнюваного саундтреку Bubamara в цей вечір просто не обійтися!" - повідомили в прес-службі.

Як неодноразово підкреслював Кустуріца, він є щирим другом Росії і не боїться ніяких санкцій.

Також нещодавно режисер Емір Кустуріца висловив сумнів у тому, що Боснія і Герцеговина (Біг) розпадеться в осяжній перспективі.

Як раніше писав Styler, у 2017 році Емір Кустуріца поїхав в окупований Крим і відразу ж назвав його російським.

До речі, відомий сербський режисер і музикант Емір Кустуріца збирався приїхати в окупований проросійськими бойовиками Донецьк.