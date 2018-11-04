ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Іноземний режисер-"кримнашист" зібрався в Росію

STYLERПерсона    04.11.2018 - 17:30
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Сербський режисер виступить з групою в Москві 4 листопада

Скандальний сербський режисер Емір Кустуріца, який назвав Крим російським, зібрався в РФ. Туди він подасться разом зі своєю фолк-групою The No Smoking Orchestra. Вони виступлять у Московському міжнародному Будинку музики 4 листопада, передає прес-служба Moscow Show.

"Для повернення в Москву у музикантів знаменитого "некурящого оркестру" (The No Smoking Orchestra) є цілих два вагомих підстав. Насамперед, це презентація нового альбому Corps Diplomatique – вперше за останні 9 років. Другий привід – ювілей: самому знаменитому фільму Кустуріци "Чорна кішка, білий кіт" виповнюється 20 років, тому без обожнюваного саундтреку Bubamara в цей вечір просто не обійтися!" - повідомили в прес-службі.

Як неодноразово підкреслював Кустуріца, він є щирим другом Росії і не боїться ніяких санкцій.

Також нещодавно режисер Емір Кустуріца висловив сумнів у тому, що Боснія і Герцеговина (Біг) розпадеться в осяжній перспективі.

Як раніше писав Styler, у 2017 році Емір Кустуріца поїхав в окупований Крим і відразу ж назвав його російським.

До речі, відомий сербський режисер і музикант Емір Кустуріца збирався приїхати в окупований проросійськими бойовиками Донецьк.

 

Новини України режиссер
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся