Иностранный режиссер-"крымнашист" собрался в Россию

Коллаж (РБК-Украина)

Сербский режиссер выступит с группой в Москве 4 ноября

Скандальный сербский режиссер Эмир Кустурица, который назвал Крым российским, собрался в РФ. Туда он направится вместе со своей фолк-группой The No Smoking Orchestra. Они выступят в Московском международном Доме музыки 4 ноября, передает пресс-служба Moscow Show.

"Для возвращения в Москву у музыкантов знаменитого "некурящего оркестра" (The No Smoking Orchestra) есть целых два весомых повода. Прежде всего, это презентация нового альбома Corps Diplomatique – впервые за последние 9 лет. Второй повод – юбилей: самому знаменитому фильму Кустурицы "Черная кошка, белый кот" исполняется 20 лет, поэтому без обожаемого саундтрека Bubamara в этот вечер просто не обойтись!" - сообщили в пресс-службе.

Как неоднократно подчеркивал Кустурица, он является искренним другом России и не боится никаких санкций.

Также недавно режиссер Эмир Кустурица выразил сомнение в том, что Босния и Герцеговина (БиГ) распадется в обозримой перспективе.

Как ранее писал Styler, в 2017 году Эмир Кустурица поехал в оккупированный Крым и сразу же назвал его российским.

Кстати, известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица собирался приехать в оккупированный пророссийскими боевиками Донецк.