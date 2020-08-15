В Ірпені забудовник знеструмив будинок і "порадив" мешканцям шукати інше житло

Мешканці ЖК стверджують, що стали зручниками забудовника Валерія Пешого (коллаж Styler)

За вказівкою забудовника будинок по вулиці Університетській, 2/1 був повністю знеструмлений

В Ірпіні Київської області мешканці ЖК "Київський" заявляють, що стали заручниками забудовника Валерія Пешого, який на власний розсуд вирішив відключити від енергопостачання цілий будинок. Так, 12 серпня будинок по вулиці Університетській, 2/1 (корпус 3) був повністю знеструмлений за вказівкою забудовника.

Валерій Пеший - екс-депутат Ірпінської міської ради від "Батьківщини", якому до того ж закидають дерибан Біличанського лісу.

У розмові з жителями будинку Пеший сказав, що світло з’явиться лише тільки тоді, коли власники квартир будуть "платити готівкою в бухгалтерію обслуговуючої компанії". А якщо хоча б один мешканець буде мати заборгованість за надані послуги - електроенергію відключать усім без винятку.

Волшебный рубильник в руках одного человека или Повелитель электрики. Часть N-я. К сожалению или к счастью пропустила новое, но не первое такое событие в нашем негазифицированном доме. Сегодня, по указанию Великого Ирпенского Безнаказанного Повелителя электрики (и это не какое-то мифическое существо) дом по ул. Университетская, 2/1, корпус 3 был обесточен. А точнее, только жилая его часть - ВСЕ, без исключения, квартиры. Почему? - спросите вы. Вот и я была бы рада узнать, но в театре абсурда разобраться сложно. Из ответов: - платите кому-то неизвестному в бухгалтерию наличкой - будет у вас электричество; - не будете платить - не будет у вас электричества (здесь от меня ремарочка: даже если ты исправно платил каждый месяц - электричество отключают ВСЕМ без исключения); - будете приходить и снимать этот беспредел на камеру - не будет у вас электричества; - будут снимать об этом сюжеты журналисты - не будет у вас электричества; - будете устраивать собрания жильцов (совладельцев дома) - не будет у вас электричества. Может, еще что-то забыла? Точно! Что-то не нравится - покупайте квартиру в другом доме. Предистория частично здесь https://www.facebook.com/kievskiyirpen/ Володимир Карплюк Олександр Маркушин Андрій Літвинов Максим Плешко Київобленерго Н К Р Е К П Опубліковано Ekateryna Shyshkina Середа, 12 серпня 2020 р.

Як стверджують мешканці багатоповерхівки, Пеший у звичній для себе манері почав лаятися з жителями ЖК, й заявив - якщо вони почнуть влаштовувати збори, робити пости у соцмережах та залучати до розголосу представників медіа - світло у будинку не з’явиться.

Забудовник наголосив, що якщо когось не влаштовує така ситуація, то нехай купує квартиру в іншому ЖК.

SOS!!!! Мешканці ЖК «Київський», зверніть особливу увагу, у нас з Вами рейдернули РП-13! Скільки ще треба написати заяв... Опубліковано Сонею Накутною Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Окрім того, мешканців обурює той факт, що у дворі біля ЖК їм обіцяли побудувати дитячий майданчик, але натомість там з’явився двоповерховий паркінг.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року невідомі здійснили напад на ірпінського забудовника Валерія Пешого, після чого він потрапив у реанімацію.